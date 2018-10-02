Актер Эдди Мерфи наконец-то сделал предложение Пейдж Батчер

В августе этого года стало известно, что 39-летняя австралийская модель Пейдж Батчер, с которой встречается актер, снова беременна. Не прошло и 10 лет прежде, чем комик снова решился на брак. Новость о свадьбе подтвердил представитель Мерфи.

Пейдж спровоцировала слухи о помолвке, когда появилась на улице с бриллиантовым кольцом на левой руке во время покупок в магазине HomeGoods в Лос-Анджелесе.

Сейчас девушка вынашивает десятого ребенка от Эдди Мерфи. Известно, что пара ждет мальчика, который должен появится на свет в декабре. Это будет второй брак для номинанта на "Оскар", который ранее был женат на 50-летней Митчелле Мерфи (с 1993 по 2006 год).