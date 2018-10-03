Осень — удивительное время года, когда плед, чай и родной человек рядом приобретают вселенское значение!

Осень — удивительное время года, когда плед, чай и родной человек рядом приобретают вселенское значение! Даже когда за окном холодно, льет дождь и воет ветер, осень продолжает радовать нас своей неповторимой волшебной атмосферой и глубокими красками. Осень — время неповторимой красоты природы и уютных теплых вечеров. Предлагаем вам посмотреть на эти чудесные фотографии и прочувствовать ее великолепие и задумчивость.