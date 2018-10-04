Крутые иллюстрации, который порадуют любителей фантастики.

Крутые иллюстрации, который порадуют любителей фантастики. Антонио Капаро (Antonio Caparo) — художник-иллюстратор, графический дизайнер и актёр-комик, который живёт в Монреале, Канада. Его работы были опубликованы в детских книгах, романа и институциональных материалах в США, Южной Америке и Европе. Он также публиковался в таких журналах, как Imagine FX, SFX и Photoshop Creative. Среди его клиентов — Random House, Penguin , Harper Collins, Tor, Hyperion Books, Simon & Schuster и многие другие.