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Певица Светлана Тарабарова рассказала, как рожала с поддержкой мужа

Светлана Тарабарова
14:03 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На своей странице в instagram певица поблагодарила мужа за поддержку.

Украинская певица Светлана Тарабарова, которая недавно показала лицо своего первенца, решила рассказать подписчикам, как прошли роды и как поддержка любимого – продюсера Алексея Бондаря – помогла ей справиться с болью.

"Мы рожали вместе! Наконец-то дома, все спокойно, чувствую себя хорошо и есть минутка поделиться с вами одним из самых важных вопросов – поддержка во время родов. Другими словами – партнерские роды. Много есть дискуссий на эту тему: должен ли отец присутствовать во время родов?

Я на личном опыте убедилась, что если близкий человек – на самом деле партнер по жизни, то рожать нужно вместе! У меня была огромная поддержка всю беременность, роды и сейчас в послеродовой период – это мой Леша! Мне было бы очень тяжело, если бы рядом не было его. Все схватки он делал мне массаж, который мы научились делать вместе в Школе Ответственного Родительства.

В самые сложные моменты он дышал вместе со мной. И это меня реально успокаивало! Я чувствовала, несмотря на ужасную боль, всю его любовь. Мы безумно счастливы, что решились пройти весь этот путь вместе", – написала Светлана Тарабарова в своем Instagram.

Напомним, 9 сентября Светлана Тарабарова впервые стала мамой. Мальчик весом 3,760 кг и ростом 55 см появился на свет в одном из частных киевских роддомов. Вместе с радостной новостью звезда презентовала и новую песню "Добре серце", а также lyric-видео на композицию. Буквально через несколько дней певицу выписали из роддома, куда приехали ее встречать друзья – Соломия Витвицкая и Наталка Карпа с мужьями – и близкие.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Беременность, Муж, муж Светланы Тарабаровой, Певица, Поддержка, Роды, Светлана Тарабарова.
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