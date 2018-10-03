Цвет приближает эти ретроснимки к современности.

Цвет приближает эти ретроснимки к современности. Когда разглядываю архивные снимки, ловлю себя на мысли, что порой ставлю под сомнение реальность запечатленного на них. Мол, это было давно и неправда. Не подумай, я ни в коем случае не пытаюсь обесценить роль исторических личностей и значение былых событий. Просто происходящее на фотографиях кажется настолько далеким от современной действительности и невероятным, сложно представить, что все это происходило в том мире, в котором мы сегодня живем. Чтобы как-то сократить временную дистанцию между теперешним и прошлым, австрийский фотохудожник Марио Унгер раскрасил исторические снимки. С легкой руки мастера старые пыльные фотографии обрели второе дыхание!