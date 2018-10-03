Эмма Стоун удивила поклонников новым заявлением

29-летняя голливудская актриса Эмма Стоун откровенно рассказала о случаях панических атак, которые с ней происходили. Кроме того, знаменитость призналась, что помогает ей справиться с болезнью.

Эмма Стоун рассказала, что впервые проблемы с психикой возникли, когда знаменитости было семь лет. По словам звезды, с того момента она научилась использовать свою болезнь во благо, хотя с сожалением признает, что не избавилась от нее до сих пор.

"После первого класса у меня был первый приступ паники. И это действительно страшно. Я была в гостях у подруги и вдруг почувствовала, что весь дом в огне, сгорит до тла, а мы все погибнем. На самом деле пожара не было, но я сидела в спальне и чувствовала огромный страх", - поделилась Эмма.

Стоун также отметила, что после этого случая она перестала ходить в гости и даже боялась находиться далеко от мамы. По словам актрисы, во втором классе она притворялась больнойдля того, чтобы каждое утро ходить к медсестре и звонить маме.

Так, психотерапевт обнаружил у девочки синдром генерализированной тревожности и панические атаки, но самой Эмме об этом не сказали. "Я благодарна за то, что не знала о расстройстве", - призналась Стоун.

Эмма также рассказала, что всегда мечтала стать актрисой. А когда начала заниматься этим, то поняла, что выбранная профессия помогает ей справиться с психическими расстройствами.

"Занимаясь импровизацией, я поняла, что могу использовать сильные чувства и ассоциативное мышление. В работе мне стало помогать то, что раньше заставляло просыпаться по ночам. Я также считаю, что внутренняя борьба развивает способность сочувствовать, которая важна в работе над ролью. Люди, страдающие от тревоги и депрессии, очень чувствительны и умны. Мир жесток, и если вы не позволите ему искалечить вас, то приобретете суперсилу для чего-то продуктивного и позитивного", - рассказала знаменитость.