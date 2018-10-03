Самые удивительные исторические совпадения, которые не смог предвидеть даже писатель-фантаст.

Самые удивительные исторические совпадения, которые не смог предвидеть даже писатель-фантаст. Наш мир полон чудес и невероятных совпадений, но отдельные случаи настолько невообразимы, что точно заставят тебя поверить в существование мистических сил. Чего только стоит мужчина, выигравший целое состояние в лотерее после того, как пережил 7 катастроф…Увидев подобные совпадения в кино, ты бы посчитал сценарий чересчур неправдоподобным. А ведь такие события действительно были и навсегда останутся в истории!