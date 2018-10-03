Бритни Спирс продемонстрировала зажигательный танец под песню Шакиры

Американская певица показала, как танцует сальсу под хит поп-звезды Шакиры. В коротком видео Бритни и танцор Уилли Гомес исполняют зажигательный танец, во время которого певица демонстрирует свое великолепное тело в мини-шортах и коротком топе. "Всегда так весело танцевать с моим хорошим другом Уилли Гомесом! Он настоящий джентльмен и помог мне чувствовать себя истинной леди, танцуя сальсу на каблуках впервые сегодня! Обожаю его", – подписала ролик певица.

Сальса в исполнении Бритни Спирс и Уилли Гомесе так понравилась колумбийской певице Шакире, что она сделала репост видео на своей странице в Instagram и восхитилась танцевальными способностями коллеги: "Так держать, девочка! Бритни, ты тоже потрясающая сальса-танцовщица", – написала Шакира. На данный момент видео с танцем с Бритни Спирс собрало 2.7 миллиона просмотров и более 10 тысяч комментариев.