Джонни Депп рассказал, как относился к своей бывшей супруге Эмбер Херд

Два года назад американская звезда Эмбер Херд обвиняла бывшего мужа Деппа в домашнем насилии. В разговоре с журналисты актер решил опровергнуть все обвинения и объяснить, почему столько времени молчал об этой ситуации. "Это больно. Тема, которая причиняет мне боль, была представлена как нечто, от чего ты далек, понимаете? Но причинять боль тому, кого любишь? Как какой-то хулиган? Нет, я не делал этого, это даже не похоже на меня", – заявил Депп.

Скандальный актер объяснил, что сначала он решил "закрыть рот" и никак не комментировать обвинения экс-супруги. А потом решил еще больше отмалчиваться, потому что он бы сошел с ума перед всеми оправдываться.

"Итак, сначала, я просто закрыл рот. Я знал, что это приклеится ко мне, и это станет более странным. Продолжать тему? Можно сойти с ума. Я не собираюсь вступать с кем-то в полемику по этому поводу. Лучше выпить то, что вам нужно выплюнуть, а мои адвокаты позаботятся обо всем остальном. Я никогда не выходил и не говорил о дерьме", – подчеркнул Депп, добавив, что не желает искать новую любовь.