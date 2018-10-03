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Софи Тернер впервые показалась с женихом на официальном мероприятии

Смотрите фото (3)
Софи Тернер и Джо Джонас
18:59 Сегодня Телеграф
segodnya.ua

Новости шоу бизнеса: Обычно папарацци застают пару на отдыхе или в кафе, но недавно они появились вместе на официальном мероприятии.

22-летняя звезда сериала "Игра престолов" Софи Тернер и 29-летний музыкант Джо Джонас встречаются уже два года и в прошлом году сообщили о своей помолвке. Однако, пара не любит появляться на публике и, до недавнего времени знаменитости, никогда не выходили вместе на красную дорожку.

Софи и Джо посетили показ Louis Vuitton, который прошел в рамках Недели моды в Париже. Влюбленные появились вместе на красной дорожке.

Стоит отметить, что девушка давняя поклонница дома Louis Vuitton. Кроме того - она является его представительницей, ведь еще в 2017 году актриса в компании Джейдена Смита и Райли Кио приняла участие в съемках fashion-ленты бренда Series 7, автором которой выступил легендарный фотограф Брюс Вебер. Тернер и Джонас выглядели шикарно и позировали фотографам.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Актриса, Джо Джонас, Мероприятие, Музыкант, Отношения, Пара, Певец, Помолвка, Софи Тернер.
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