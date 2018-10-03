Анита Луценко рассказала о трудностях проекта "Танцы со звездами"
Новости шоу бизнеса: Фитнес-тренер призналась, что во время шоу получила серьезную травму.
Звездный фитнес-тренер и ведущая Анита Луценко, которая на прошлой неделе покинула проект "Танцы со звездами", рассказала всю правду о ее участии в шоу. На своей странице в Facebook она наконец-то призналась в том, что во время репетиций получила травму и всю боль пережила в себе.
"Когда прошло 6 недель, то можно и рассказать. Это, кстати, моя черта, которую я открыла в себе за "танцы": я никогда не рассказываю о том, что больно, в самом процессе! Я переживаю это! И только когда все уже хорошо, я могу с весельем всем рассказывать про сложный период", – поделилась Анита.
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Когда прошло 6 недель, то можно и рассказать))) это кстати моя черта, которую я открыла в себе за «танцы»: я никогда не рассказываю о том, что больно, в самом процессе! Я переживаю это! И только когда все уже хорошо, я могу с весельем всем рассказывать про сложный период. Когда-то я точно напишу мемуары ;) будет интересно Итак! Первый танец - контемп: 1. Я надеялась изначально, что мне не попадёт контемп в проекте он слишком мягкий и это не моё совсем! Я понимала, что буду грубо смотреться.... 2. С самых первых тренировок были слезы, меня просто срывало от слов: ты как робот, спортсменка, физкультурница, танцуй от души....а я блин не понимаю как это!!! Ко мне была претензия от Саши ( из того, что он прочёл про меня в Википедии) : ты же танцевала раньше! Да, в 19 лет, а сейчас мне 34 и в течение одного месяца я танцевала етить-колотить Я хлопала дверьми и я была 56 кг 3. Однажды на репетиции у нас был Танец в полной ссоре с Сашей и Даша ( подруга- хореограф Саши) поговорила с нами, увидев это полное непонимание: она говорила о том, что нужно прочувствовать и помогать друг другу,а не соревноваться, сделать руки бесконечными и сделать тело живым. Я запомню это навсегда. Тогда мы с Сашей пожали мизинчики и договорились работать ВМЕСТЕ! Спасибо Даша 4. На репетициях первого танца я получила закрытую травму грудной клетки, ушиб. Спасибо проекту, что нам сразу выдали страховку! Мои рёбра опухли и был огромный синяк, я не спала и тренировки приносили боль. Мы научились в танце не дотрагиваться до рёбер и во всех последующих танцах ( последний включительно) Саша не касается нигде моих рёбер, все поддержки выбирались из этого факта. 5. На первом прямом эфире «Борис» уколол мне обезболивание за 30 мин до выхода( читай ниже)
С ее слов, на репетициях первого танца Луценко получила закрытую травму грудной клетки, ушиб.
"Мои рёбра опухли и был огромный синяк, я не спала и тренировки приносили боль. Мы научились в танце не дотрагиваться до рёбер и во всех последующих танцах (последний включительно). Саша не касался нигде моих рёбер, все поддержки выбирались из этого факта", – призналась знаменитость.