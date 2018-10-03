Анита Луценко рассказала о трудностях проекта "Танцы со звездами"

Звездный фитнес-тренер и ведущая Анита Луценко, которая на прошлой неделе покинула проект "Танцы со звездами", рассказала всю правду о ее участии в шоу. На своей странице в Facebook она наконец-то призналась в том, что во время репетиций получила травму и всю боль пережила в себе.

"Когда прошло 6 недель, то можно и рассказать. Это, кстати, моя черта, которую я открыла в себе за "танцы": я никогда не рассказываю о том, что больно, в самом процессе! Я переживаю это! И только когда все уже хорошо, я могу с весельем всем рассказывать про сложный период", – поделилась Анита.

С ее слов, на репетициях первого танца Луценко получила закрытую травму грудной клетки, ушиб.

"Мои рёбра опухли и был огромный синяк, я не спала и тренировки приносили боль. Мы научились в танце не дотрагиваться до рёбер и во всех последующих танцах (последний включительно). Саша не касался нигде моих рёбер, все поддержки выбирались из этого факта", – призналась знаменитость.