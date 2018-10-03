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Анита Луценко рассказала о трудностях проекта "Танцы со звездами"

Анита Луценко
20:44 Сегодня Телеграф
segodnya.ua
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Фитнес-тренер призналась, что во время шоу получила серьезную травму.

Звездный фитнес-тренер и ведущая Анита Луценко, которая на прошлой неделе покинула проект "Танцы со звездами", рассказала всю правду о ее участии в шоу. На своей странице в Facebook она наконец-то призналась в том, что во время репетиций получила травму и всю боль пережила в себе.

"Когда прошло 6 недель, то можно и рассказать. Это, кстати, моя черта, которую я открыла в себе за "танцы": я никогда не рассказываю о том, что больно, в самом процессе! Я переживаю это! И только когда все уже хорошо, я могу с весельем всем рассказывать про сложный период", – поделилась Анита.

 
 
 
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Когда прошло 6 недель, то можно и рассказать))) это кстати моя черта, которую я открыла в себе за «танцы»: я никогда не рассказываю о том, что больно, в самом процессе! Я переживаю это! И только когда все уже хорошо, я могу с весельем всем рассказывать про сложный период. Когда-то я точно напишу мемуары ;) будет интересно Итак! Первый танец - контемп: 1. Я надеялась изначально, что мне не попадёт контемп в проекте он слишком мягкий и это не моё совсем! Я понимала, что буду грубо смотреться.... 2. С самых первых тренировок были слезы, меня просто срывало от слов: ты как робот, спортсменка, физкультурница, танцуй от души....а я блин не понимаю как это!!! Ко мне была претензия от Саши ( из того, что он прочёл про меня в Википедии) : ты же танцевала раньше! Да, в 19 лет, а сейчас мне 34 и в течение одного месяца я танцевала етить-колотить Я хлопала дверьми и я была 56 кг 3. Однажды на репетиции у нас был Танец в полной ссоре с Сашей и Даша ( подруга- хореограф Саши) поговорила с нами, увидев это полное непонимание: она говорила о том, что нужно прочувствовать и помогать друг другу,а не соревноваться, сделать руки бесконечными и сделать тело живым. Я запомню это навсегда. Тогда мы с Сашей пожали мизинчики и договорились работать ВМЕСТЕ! Спасибо Даша 4. На репетициях первого танца я получила закрытую травму грудной клетки, ушиб. Спасибо проекту, что нам сразу выдали страховку! Мои рёбра опухли и был огромный синяк, я не спала и тренировки приносили боль. Мы научились в танце не дотрагиваться до рёбер и во всех последующих танцах ( последний включительно) Саша не касается нигде моих рёбер, все поддержки выбирались из этого факта. 5. На первом прямом эфире «Борис» уколол мне обезболивание за 30 мин до выхода( читай ниже)

Публикация от Анита Луценко (@anitasporty)

С ее слов, на репетициях первого танца Луценко получила закрытую травму грудной клетки, ушиб.

"Мои рёбра опухли и был огромный синяк, я не спала и тренировки приносили боль. Мы научились в танце не дотрагиваться до рёбер и во всех последующих танцах (последний включительно). Саша не касался нигде моих рёбер, все поддержки выбирались из этого факта", – призналась знаменитость.

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Новости шоу бизнеса, Анита Луценко, Признание, Проект, Танцы, танцы со звездами 2018, Травма, Ушиб, Шоу.
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