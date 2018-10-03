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Танцы со звездами 2018: Оксана Марченко ответила на критику в свой адрес

Оксана Марченко
22:21 Ср, 3 Октябрь 2018 Телеграф
segodnya.ua
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Многие считают, что именно Оксана Марченко должна была покинуть проект "Танцы со звездами".

Известная украинская телеведущая Оксана Марченко ответила на критику в свой адрес. Ранее на женщину посыпалась масса упреков: телезрители посчитали, что именно она должна была уйти из шоу "Танцы со звездами" вместо Маши Ефросининой. Тогда Марченко заявила, что не намерена покидать проект.

А сегодня телеведущая поделилась с подписчиками новым снимком, где страстно танцует с партнером по проекту Дмитрием Чаплином. В подписи к фото Оксана отметила, что обращает внимание на все комментарии – как на позитивные, так и на негативные. Марченко добавила, что критика помогает ей развиваться и работать над ошибками.

 
 
 
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Друзья, мы продолжаем танцевать! Я благодарна за пестроту ваших мнений. Главное - не обижайте друг друга в комментариях, ведь еще Конфуций считал, что тому, кто сильно тебя обижает, - еще хуже. Дарите друг другу позитив и добро... Этого и желаю всем без исключения. Я рада, что здесь много разных мыслей, пожеланий, предложений, в том числе и конструктивных. Мне это помогает двигаться вперед. Давайте помнить, что #танціззірками это в первую очередь шоу, а не танцевальный конкурс, поэтому мы готовим новый танец и новую историю для вас... Кстати, как вы думаете, какой танец будет следующим?

Публикация от Oksana Marchenko (@oksana.marchenko.official)

 

"Друзья, мы продолжаем танцевать! Я благодарна за пестроту ваших мнений. Главное – не обижайте друг друга в комментариях, ведь еще Конфуций считал, что тому, кто сильно тебя обижает, – еще хуже. Дарите друг другу позитив и добро... Этого и желаю всем без исключения. Я рада, что здесь много разных мыслей, пожеланий, предложений, в том числе и конструктивных. Мне это помогает двигаться вперед. Давайте помнить, что "Танцы со звездами" – это в первую очередь шоу, а не танцевальный конкурс, поэтому мы готовим новый танец и новую историю для вас... Кстати, как вы думаете, какой танец будет следующим?", – написала Оксана в своем Instagram.

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Новости шоу бизнеса, Оксана Марченко, Проект, Танцы, танцы со звездами 2018, Телеведущая, Шоу.
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