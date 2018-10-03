Танцы со звездами 2018: Оксана Марченко ответила на критику в свой адрес

Известная украинская телеведущая Оксана Марченко ответила на критику в свой адрес. Ранее на женщину посыпалась масса упреков: телезрители посчитали, что именно она должна была уйти из шоу "Танцы со звездами" вместо Маши Ефросининой. Тогда Марченко заявила, что не намерена покидать проект.

А сегодня телеведущая поделилась с подписчиками новым снимком, где страстно танцует с партнером по проекту Дмитрием Чаплином. В подписи к фото Оксана отметила, что обращает внимание на все комментарии – как на позитивные, так и на негативные. Марченко добавила, что критика помогает ей развиваться и работать над ошибками.

"Друзья, мы продолжаем танцевать! Я благодарна за пестроту ваших мнений. Главное – не обижайте друг друга в комментариях, ведь еще Конфуций считал, что тому, кто сильно тебя обижает, – еще хуже. Дарите друг другу позитив и добро... Этого и желаю всем без исключения. Я рада, что здесь много разных мыслей, пожеланий, предложений, в том числе и конструктивных. Мне это помогает двигаться вперед. Давайте помнить, что "Танцы со звездами" – это в первую очередь шоу, а не танцевальный конкурс, поэтому мы готовим новый танец и новую историю для вас... Кстати, как вы думаете, какой танец будет следующим?", – написала Оксана в своем Instagram.