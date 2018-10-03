Арнольд Шварценеггер посвятил трогательный пост внебрачному сыну Джозефу

Сегодня, 3 октября, внебрачному сыну актера Джозефу исполнился 21 год. Так, в Инстаграм Шварценеггер опубликовал совместное с именинником фото. Как можно заметить, отец и сын находятся в прекрасной форме. Похоже, Джозеф тоже любит спорт.

А в подписи к фото актер оставил трогательные слова с поздравлениями: "С днем рождения, Джозеф! Это фантастика — то, как здорово ты развил и мышцы, и мозг за последний год. Что же будет дальше! Я очень горжусь тобой и люблю тебя".

Джозеф родился в 1997 году в результате измены Шварценеггера жене Марии Шрайвер с домработницей Милдред Патрисией Баэн. Актер скрывал существование ребенка вплоть до развода с ней в 2017 году. Сейчас же Арнольд старается больше времени уделять парню.