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Арнольд Шварценеггер посвятил трогательный пост внебрачному сыну Джозефу

Арнольд Шварценеггер
22:34 Ср, 3 Октябрь 2018 Телеграф
hochu.ua

Новости шоу бизнеса: Сегодня одному из сыновей Арнольда Шварценеггера исполнился 21 год.

Сегодня, 3 октября, внебрачному сыну актера Джозефу исполнился 21 год. Так, в Инстаграм Шварценеггер опубликовал совместное с именинником фото. Как можно заметить, отец и сын находятся в прекрасной форме. Похоже, Джозеф тоже любит спорт.

А в подписи к фото актер оставил трогательные слова с поздравлениями: "С днем рождения, Джозеф! Это фантастика — то, как здорово ты развил и мышцы, и мозг за последний год. Что же будет дальше! Я очень горжусь тобой и люблю тебя".

 
 
 
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Happy birthday Joseph! It’s been fantastic to watch you pump up your muscles and your mind this year and I can’t wait to see what’s next. I’m proud of you and I love you!

Публикация от Arnold Schwarzenegger (@schwarzenegger)

 

Джозеф родился в 1997 году в результате измены Шварценеггера жене Марии Шрайвер с домработницей Милдред Патрисией Баэн. Актер скрывал существование ребенка вплоть до развода с ней в 2017 году. Сейчас же Арнольд старается больше времени уделять парню.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Актер, Арнольд Шварценеггер, Внебрачный сын, День рождения, Поздравления, Ребенок, Сын.
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