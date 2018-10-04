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Кайли Дженнер поделилась кадром, которым расстроила некоторых поклонников

Кайли Дженнер
08:00 Сегодня Телеграф
beztabu.net
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: 21-летняя бизнесвумен, которая является самой юной миллиардершей (ее доход оценивается в 900 млн долларов) в очередной раз шокирует заботливых мамочек.

Родитель 8-месячной девочки Сторми сняла видео в Instagram-Story, как ребенок бегает по дому в ходунках. С первого взгляда пластиковое устройство на колесиках кажется абсолютно безвредным, но американская академия педиатрии заявляет, что такие ходунки могут причинить серьезные травмы и даже нанести вред развитию ребенка.

Еще в прошлом месяце AAП объявила, что настаивает на запрете детских ходунков. Сообщается, что более 230 тысяч детей в возрасте до 15 месяцев лечились от травм, полученных при использовании ходунков в период с 1990 по 2014 год.

Исследование показало, что у более, чем 6 000 из них, были переломы черепа, а у остальных 90% обнаружили ушибы головы и шеи.

"Ходунки обеспечивают быструю мобильность, но организм маленьких детей еще не готов к такой скорости", - сказал старший научный сотрудник доктор Гэри Смит в интервью CBS News в сентябре. Смит добавил, что в раннем возрасте очень важно, чтобы ребенок ползал по полу, опираясь на живот, таким образом, он постепенно будет подталкивать себя вверх, а затем ползать и, в конце концов, ходить.

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Новости шоу бизнеса, Instagram, Дочка, Кайли Дженнер, Ребенок, Ходунки.
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