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Актриса Кейт Хадсон в третий раз стала мамой

Кейт Хадсон
09:28 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua

Новости шоу бизнеса: 39-летняя актриса родила дочь 2 октября.

Знаменитая голливудская актриса Кейт Хадсон, которая только недавно показывала свой немаленький живот, родила третьего ребенка. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

"Она здесь", – написала Хадсон и опубликовала дату рождения малышки. Ее дочь появилась на свет еще 2 октября.

Кроме того, звезда обнародовала имя их с бойфрендом Дэнни Фудзикавой дочери. Новорожденную малышку назвали Ронни Роуз Хадсон Фудзикава.

"Мы решили назвать дочь в честь дедушки – Рона Фудзикавы. Рон был особенным человеком, по которому мы сильно скучаем. Назвать ее так – это честь", – рассказала Кейт.

Напомним, что Кейт Хадсон уже воспитывает двоих сыновей — 14-летнего Райдера от музыканта Криса Робинсона и 6-летнего Бингэма от солиста Muse Мэттью Беллами.

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