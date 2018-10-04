Актриса Кейт Хадсон в третий раз стала мамой

Знаменитая голливудская актриса Кейт Хадсон, которая только недавно показывала свой немаленький живот, родила третьего ребенка. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

"Она здесь", – написала Хадсон и опубликовала дату рождения малышки. Ее дочь появилась на свет еще 2 октября.

Кроме того, звезда обнародовала имя их с бойфрендом Дэнни Фудзикавой дочери. Новорожденную малышку назвали Ронни Роуз Хадсон Фудзикава.

"Мы решили назвать дочь в честь дедушки – Рона Фудзикавы. Рон был особенным человеком, по которому мы сильно скучаем. Назвать ее так – это честь", – рассказала Кейт.

Напомним, что Кейт Хадсон уже воспитывает двоих сыновей — 14-летнего Райдера от музыканта Криса Робинсона и 6-летнего Бингэма от солиста Muse Мэттью Беллами.