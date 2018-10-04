Виталий Козловский представил поклонникам новую девушку

Долгое время поклонники Виталия Козловского переживали за душевное состояние своего кумира, ведь после расставания с любовью своей жизни Раминой Эсхакзай, артист не скрывал свою депрессию. В одном из интервью, кстати, данном той же Рамине, певец признался, что, пытаясь забыть ее, раздавал свою "любовь" на право и налево.

Кажется, душевным терзаниям украинского мачо пришел конец. В своем Инстаграм Виталий Козловский опубликовал фото с милой девушкой, добавив красноречивое признание.

"Однажды в нашу жизнь приходит тот самый человек... И мы начинаем благодарить тех, кто ушел из нее", - написал певец под снимком.

Девушкой Козловского стала юная актриса, которая снялась в новом его клипе "Літай", Анастасия Субина. Девушка также запостила в личный Instagram несколько откровенных снимков с певцом.