Что кушают короли: гастрономические пристрастия Елизаветы II

Что мы представляем себе, думая о питании королевской семьи? Конечно же, перед нашими глазами раскидается огромный широкий стол со всякими "буржуазными" лакомствами, здесь точно не встретишь гречки с сосиской или бутерброда с маслом! А вот и нет! Большинство представителей британской королевской семьи не привередливы в еде, а королева Елизавета и вовсе не гурман.

Бывший шеф-повар королевы Даррен МакГрэди так отзывался о ее вкусовых предпочтениях: "Королева не гурман. Она ест, чтобы жить, не наоборот. В отличии , например, от принца Филиппа, который обожает есть и готов целый день говорить о еде...Ее Величество очень дисциплинирована. И старается соблюдать главное правило своего питания - поменьше крахмала! ".

Монарх соблюдает низкоуглеводную диету, поэтому не позволяет себе употреблять рис, картофель и макароны.

Так что же кушает ее Величество?

Завтракает королева Елизавета кашей с фруктами и чашкой черного чая. Не может иногда отказать себе она и в сэндвиче с тунцом, майонезом и огурцом. Вот только хлеб обязательно должен быть без корки и в форме треугольника.

Обед Елизавета начинает с небольшого аперитива, в качестве которого выступает джин - можжевеловая водка. Кстати, привилегией быть поставщиком алкоголя королевского двора еще в 1925 году была наделена английская компания Gordon’s.

После небольшого аперитива дама приступает к своему гарниру, обычно это овощи (кабачки, любит она и шпинат) а основным блюдом чаще всего выступает рыба. Особое предпочтение Елизавета II отдает жареной камбале. Иногда балует себя любимой жареной курочкой с салатом.

"Что же делает королева в пять часов вечера?"- спросите вы. Естественно, Five o’clock Tea - британская традиция пить чай в 5 часов вечера жива и по сей день! Но не один чаем сыты. К напитку подают легкие закуски: канапе с огурцом, лососем, яйцами, ветчиной и майонезом (Любит королева майонез, что уж таить! Но мы простим ей это). Также к чаю подают и маленькие бутерброды с малиновым вареньем.

Иногда королева позволяет себе и кусочек любимого шоколадного бисквитного торта от кондитерской McVitie's.

На ужин Елизавета употребляет мясо: филе говядины, оленины, фазана, гэльский стейк. Любит королева и "воскресное жаркое" - это давняя британская традиция в последний день недели подавать к столу облегченный вариант рождественского ужина: жареное мясо (любое). Интересно, королева не любит в блюдах приправ.

В конце ужина подают десерт: клубника из королевской резиденции Балморал в Шотландии, либо белые персики из оранжереи в Виндзорском замке; обожаемый королевой шоколад.

Но зато окончание дня в Елизаветы II истинно королевское: бокал шампанского. Его подбирают для нее из восьми брендов, одобренных для королевского дома. Среди них такие марки, как Bollinger, Lanson и Krug.