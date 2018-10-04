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Кендалл Дженнер рассказала, что готова связать себя узами брака

Кендалл Дженнер
18:13 Чт, 4 Октябрь 2018 Телеграф
popcornnews.ru

Новости шоу бизнеса: Юная модель Кендалл Дженнер призналась, что готова посвятить себя мужу и детям.

Юная модель и одна из сестер огромного клана Кардашьян-Дженнер – Кендалл – заявила, что очень хочет замуж. Более того, 22-летняя звезда говорит, что готова сделать это уже сейчас. Об этом Кендалл рассказала во время одного из новых эпизодов "Семейство Кардашьян".

В разговоре со своей подругой Джен модель заявила, что готова сорваться в мэрию и импульсивно выйти замуж. Отметим, что Кендалл не отличается постоянством в отношениях. Некоторое время назад она встречалась с баскетболистом Беном Симмонсом, а уже через неделю обнималась с Анваром Хадидом.

Дженнер подчеркнула, что рядом с ней сейчас нет нужного человека, да и по большому счету, конечно, торопиться с браком – идея явно плохая. "Лучше выходить замуж в 28-29, хотя к тому моменту ты вообще можешь передумать", – заявила младшая сестра Ким Кардашьян. Пока что Кендалл строит успешную карьеру модели и выходит на самые крутые показы модных домов по всему миру вместе со своими звездными подругами и коллегами – сестрами Джиджи и Беллой Хадид.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Брак, Замужество, Кендалл Дженнер, Модель, Признание, Семейство Кардашян, Семья.
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