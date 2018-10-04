Самые известные в истории скупердяи, которые владели миллионами (Фото)

Большинство людей, поднимаясь на высокую ступень благосостояния, действительно начинают тратить заработанные деньги, иногда даже делают это слишком активно. Однако история знает немало случаев, когда богатые люди отличались крайней скупостью. Живя по принципу "Копейка рубль бережет", они копили свое состояние, не транжиря его по пустякам, и иногда даже отказывая себе в самом необходимом.

Микеланджело Буонарроти

Известно, что великий мастер стал знаменитым еще при жизни. Пользуясь заслуженной славой и получая гигантские по тем временам гонорары за свою работу, он, однако, совершенно не тратил деньги на то, чтобы хоть как-то улучшить свою жизнь. Микеланджело постоянно жаловался на высокие цены в лавке, во время поездок заказывал для себя и двух помощников одну кровать на троих, в последние годы жизни экономил на одежде и обуви, не имел даже необходимой мебели. Однако после смерти в доме был обнаружен огромный сундук с золотом. Современники отмечали крайнюю скупость мастера и посмеивались над ним: говорили, что именно по этой причине его статуи всегда полураздеты или совершенно обнажены.

Тем не менее, по словам Джорджо Вазари, автора знаменитых "Жизнеописаний", мнение о скупости Микеланджело было поверхностным: "Многие обвиняют его в скряжестве. Как же они ошибаются… Я был часто при нем, и видел, какое количество идей, чертежей и рисунков отдавал своим коллегам, сколько раз давал бесценные советы относительно живописи и архитектуры, не требуя никакой платы взамен… Разве Вы назовете такого человека скрягой и скупцом, который протягивал руку помощи бедствующим и, не говоря об этом никому ни слова, давал приданое девушкам, щедро оплачивал работу своих ассистентов и слуг."

Генриетта Грин - "Ведьма с Уолл-стрит"

Эта дама недаром заслужила от современников столь звучное прозвище. Она даже занесена в Книгу рекордов Гиннеса как самый скупой человек в мире. При этом на 1916 год она считается самой богатой женщиной в мире! Родившаяся в достаточно обеспеченной семье и зная настоящую роскошь с детства, Генриетта, став самостоятельной, не потратила, вероятно, ни одного пенни лишних денег. Ее супруг, тоже миллионер, отдал свои финансы полностью в ее распоряжение. Семья с несколькими детьми жила практически за порогом бедности: они снимали дешевые меблированные комнаты, не пользовались отоплением и горячей водой.

О скупости этой женщины ходило множество легенд. Рассказывают, что она никогда не мыла рук, поручала служанке стирать только самые грязные части платья, которое, кстати, занашивала "до дыр", а затем только покупала новое, приобретала в местной лавке поломанное печенье, которое стоило дешевле, и никогда не пропускала случая получить бесплатную кость для своей собачки, разогревала еду на радиаторе отопления в офисе и готова была пол ночи искать в экипаже потерянную двухцентовую монету.

Самым ужасным примером скупости стало отношение мультимиллионерши к родным детям. Когда ее маленький сын Нед сломал ногу, Генриетта из экономии обратилась не к частным врачам, а несколько дней пыталась пристроить его в клинику для бедных, в результате чего мальчику ампутировали ногу. Дочь же, имея врожденный дефект стопы, всю жизнь терпела этот недостаток, зная, что мать не даст денег на операцию. К слову, после смерти "Ведьмы", дети большую часть полученного огромного наследства потратили на благотворительность.

Джон Пол Гетти

Это еще один миллионер, ставший примером канонического скупердяя. Имея на 1966 год самое большое состояние в мире (1,2 млрд долларов), он ходил всегда в мятых костюмах, экономя на утюге. В собственном особняке установил платные городские телефоны, чтобы прислуга и домочадцы не разоряли его долгими разговорами. Однако наиболее известной стала история с его внуком. В 1973 году 16-летнего парня похитили и стали требовать за него выкуп в 17 млн. долларов.

Дед отказался платить, объясняя это так: "У меня четырнадцать внуков, если я сегодня заплачу один пенни, тогда у меня будет четырнадцать похищенных внуков". Не смягчилось его сердце и после получения отрезанного уха заложника. В результате длительного торга похитители снизили требования до 3 миллионов, и то из них Гетти-старший выделил только 2,2. Остальные деньги он ссудил сыну под 4% годовых. Эта история стала основой для фильма Ридли Скотта "Все деньги мира".

Джон Рокфеллер

Имя этого человека стало нарицательным, означая невиданное богатство и процветание. Это действительно так, ведь именно Рокфеллер стал первым официальным долларовым миллиардером в истории человечества. Всю жизнь он отмечал, что своим разумным отношением к деньгам обязан воспитанию отца: "Он часто торговался со мной и покупал у меня различные услуги. Он научил меня, как нужно покупать и продавать. Мой отец просто „натаскивал“ меня на обогащение!". Уже в семь лет маленький Джонни начал подрабатывать. Он выкармливал индюшек на продажу и нанимался копать картошку у соседей. Все заработанное он складывал в фарфоровую копилку и вел бухгалтерию в маленькой записной книжечке, которую потом хранил всю жизнь. Уже в 13 лет он ссудил знакомому деньги под 7,5% годовых.

Его супруга также оказалась женщиной прижимистой, воспитанной в строгих правилах, в результате чего семейные расходы никогда не превышали необходимых сумм. Только после смерти Лауры (а прожили они вместе 60 лет), один из самых богатых людей на земле научился носить дорогие костюмы. Пятерых отпрысков он воспитывал по примеру своего отца. Каждый из детей имел книжечку для записи расходов и доходов. В семье существовали строгие принципы премирования и штрафов – поощрения за труд, дисциплину, за отказ от жизненных благ (например, день без конфет) и денежные наказания за грехи, которыми считались опоздания или шалости. Детям редко покупали новые наряды – они донашивали одежду за старшими.

Надо, конечно, отметить, что, заработав огромное состояние, Джон Рокфеллер значительную его часть потратил на благотворительность. Этого человека помнят и как крупнейшего филантропа своего времени. Благодаря ему были основаны Чикагский университет, Медицинский институт имени Рокфеллера, Всеобщий образовательный совет и благотворительный Фонд Рокфеллера. Всего он пожертвовал на благие начинания около полумиллиарда долларов, и его сын продолжил эту деятельность.