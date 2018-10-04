Настя Каменских опубликовала снимок в огненном купальнике

Популярная украинская певица Настя Каменских (NK) поделилась новым пикантным снимком. Как известно, сейчас девушка отправилась покорять Западный мир, а точнее Америку, своим новым испаноязычным хитом "PELIGROSO". Находит певица время не только для участия в американских шоу и выступлений, но и для отдыха.

На последнем опубликованном фото Настя позирует в сексуальном красном купальнике, который красиво облегает ее подтянутое тело. Снимок был сделан в Майями. Видимо, Каменских отдыхала и загорала на яхте.

Напомним, недавно певица улетела в Америку (судя по постам, со своим продюсером Потапом) для продвижения своей песни PELIGROSO среди англо- и испаноязычного слушателя. Как отмечает сама Каменских: "Мы показали, что в Украине есть таланты и профессионалы своего дела! Не за горами "Грэмми", о которой я мечтала всю жизнь, и еще много новых планов".