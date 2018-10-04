Танцы со звездами 2018: Иракли Макацария опроверг слухи про отношения с Мишель Андраде

Во время прямых эфиров шоу "Танцы со звездами" судьи и ведущий Юрий Горбунов неоднократно подшучивали, что Иракли и Мишель связывают романтические отношения. В интервью журналу Viva экс-холостяк решил признаться, или на самом деле встречается с хрупкой Мишель Андраде.

Иракли Макацария опроверг все слухи, отметив, что с артисткой у него только дружеские отношения. Такое же заявление давала и Мишель Андраде в комментарии журналистам.

"Мишель – очень милый и позитивный человек. Она очень талантлива и для своего возраста просто невероятно трудолюбива, а еще очень искренне переживает все. Мне это импонирует, и я всегда готов таких людей поддержать, помочь, подсказать", – отметил Иракли Макацария.

Кроме этого, продюсер заявил, что участие в романтическом шоу "Холостяк" изменило его жизнь. Теперь всем девушкам, которые есть в жизни Иракли, приписывают роман с ним.

"Со стороны кому-то показалось, что простая поддержка с моей стороны – это знаки внимания. К сожалению, это неизбежно: шоу "Холостяк" сформировало у зрителей определенную ассоциацию. Мишель, к счастью, все понимает правильно", – добавил Иракли Макацария.