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Танцы со звездами 2018: Иракли Макацария опроверг слухи про отношения с Мишель Андраде

Иракли Макацария
19:45 Чт, 4 Октябрь 2018 Телеграф
24tv.ua
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: За кулисами проекта поговаривали, что продюсер Иракли Макацария и певица Мишель Андраде закрутили роман.

Во время прямых эфиров шоу "Танцы со звездами" судьи и ведущий Юрий Горбунов неоднократно подшучивали, что Иракли и Мишель связывают романтические отношения. В интервью журналу Viva экс-холостяк решил признаться, или на самом деле встречается с хрупкой Мишель Андраде.

Иракли Макацария опроверг все слухи, отметив, что с артисткой у него только дружеские отношения. Такое же заявление давала и Мишель Андраде в комментарии журналистам.

"Мишель – очень милый и позитивный человек. Она очень талантлива и для своего возраста просто невероятно трудолюбива, а еще очень искренне переживает все. Мне это импонирует, и я всегда готов таких людей поддержать, помочь, подсказать", – отметил Иракли Макацария.

Кроме этого, продюсер заявил, что участие в романтическом шоу "Холостяк" изменило его жизнь. Теперь всем девушкам, которые есть в жизни Иракли, приписывают роман с ним.

"Со стороны кому-то показалось, что простая поддержка с моей стороны – это знаки внимания. К сожалению, это неизбежно: шоу "Холостяк" сформировало у зрителей определенную ассоциацию. Мишель, к счастью, все понимает правильно", – добавил Иракли Макацария.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Дружба, Иракли Макацария, Мишель Андраде, Отношения, Певица, Проект, Роман, Танцы, танцы со звездами 2018, Шоу.
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