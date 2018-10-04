Джулия Робертс поделилась секретом, как похудела почти на 20 килограмм

Голливудская звезда Джулия Робертс не так давно переживала непростой период в отношениях с мужем. Именно тогда актриса перестала следить за собой и поправилась почти на 20 кг.

Судя по всему, Робертс и ее супругу Дэнни Модеру удалось преодолеть кризис в отношениях, поскольку в последнее время актриса выглядит просто блестяще. Особенно это было заметно во время кинофестиваля, проходившего недавно в Торонто, на красной дорожке которого Джулия появилась в элегантном черном платье в пол.

И вот на днях звезда раскрыла секреты своего похудения: "Я так похудела, что теперь ношу брюки на несколько размеров меньше, хотя и не стремилась к этому. Дело в том, что непростыми оказались съемки нового проекта ''Возвращение домой''. Я постоянно была на ногах, весь день бегала по лестничным проемам на высоких каблуках, носила огромные сумки – это все заменило мне каридотренировки", – сказала Робертс. Ее слова подтвердил и режиссер сериала Сэм Эсмейл, отметивший, что в тот период Джулия совсем себя не жалела.