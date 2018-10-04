Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/4558225-bred-pitt-pokazalsya-na-publike-s-novoy-devushkoy.html
Брэд Питт показался на публике с новой девушкой
Новости шоу бизнеса: Папарацци "застукали" первого красавца Голливуда на свидании с незнакомкой.
За годы судебных разбирательств с бывшей, актеру часто приписывали романы. Безусловно, больше всего поклонникам нравилась мысль, что Брэд Питт и Дженнифер Энистон снова вместе. Не меньшего резонанса достиг слух о романе знаменитости с архитектором Нэри Оксман.
На днях актер посетил благотворительный концерт в Лос-Анджелесе Red Hot Chili Peppers. Но это было бы не настолько интересно, если бы компанию ему не создала белокурая спутница.
Западные СМИ времени зря не теряли и выяснили, что новая подружка актера — дизайнер ювелирных украшений и нутрициолог Сэт Хари. Очевидцы утверждают, что музыкальное шоу Брэд и Сэт покинули вместе. Дальше остается место для догадок...
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