День Независимости Украины

Журнал

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 05.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Канада тоже обвинила ГРУ в кибератаках
Канада тоже обвинила ГРУ в кибератаках
Новости: В Польше дали комментарий касаемо отношений Украины и Венгрии
В Польше дали комментарий касаемо отношений Украины и Венгрии
Новости: Динамо и Яблонец сыграли вничью в Лиге Европы
Динамо и Яблонец сыграли вничью в Лиге Европы
Новости: В Сети появились подробности похорон известного артиста Романа Карцева
В Сети появились подробности похорон известного артиста Романа Карцева

В Сети появились подробности похорон известного артиста Романа Карцева

Смотрите фото (3)
Роман Карцев
21:20 Чт, 4 Октябрь 2018 Телеграф
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: В четверг, 4 октября, в Центральном доме литераторов Москвы состоялись похороны знаменитого артиста, коренного одессита Романа Карцева.

Чтобы проститься с юмористом на траурное мероприятие пришли десятки людей, среди которых - его родственники, друзья и коллеги. Среди знаменитостей на похороны пришли артисты Марк Розовский, Клара Новикова, Александр Калягин, Михаил Гусман, близкий друг Карцева, сатирик Михаил Жванецкий и примадонна российской эстрады Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным.

Отметим, церемония прощания проходила в закрытом режиме и попасть в здание ЦДЛ могли далеко не все желающие. Каждый из тех, кто пришел на церемонию прощания мог взять слово и высказать свои мысли по поводу трагедии. Примечательно, что один из ближайших друзей Карцева Михаил Жванецкий так и не воспользовался этой возможностью, вероятно из-за сильных переживаний.

Пугачева же с Галкиным появились только ближе к середине мероприятия. Примадонна, которая тесно общалась с известным сатириком, провозгласила трогательную речь, растрогав весь зал.

"Да, мы знали, что он болеет, что у него сердце. Но не были готовы потерять его человеческий, актерский талант. Как, будто нас повеселил, а потом отправился веселить Бога. Понадобился там. Утраты таких людей - это не просто потеря, это кусок жизни, земли, атмосферы. Мы становимся бедными, беднее. Огромное спасибо ему. Я не буду вспоминать, что он для меня сделал", - рассказала Пугачева, добавив, что для нее Карцев был, "как брат".

После того, как все желающие воспользовались возможностью высказаться о смерти артиста, зал стоя аплодировал в честь покойного на протяжении 10 минут. После прощания в ЦДЛ все присутствующие отправились на "Аллею актеров" Троекуровского кладбища в Москве, где прошла похоронная панихида по усопшему.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Актер, Артист, Похороны, Роман Карцев, Сатирик, Смерть, Юморист.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

Кейт Хадсон сообщила, что стала матерью Канье Уэст сделал дорогой подарок для супруги в честь Дня матери Кендалл Дженнер рассказала, что готова связать себя узами брака

Последние новости

Фирмино рассказал об ощущениях удара в глаз от Вертонгена Врачи назвали правила, которые следует соблюдать, если мучит кашель Алла Пугачева сообщила, что скоро вернется на сцену
Сегодня читают
01 Яблонец - Динамо 2:2 события матча (Видео)
02 Ворскла - Спортинг 1:2 события матча (Видео)
03 Брэд Питт показался на публике с новой девушкой
04 Уайлдер - Фьюри: боксеры едва не подрались в Лос-Анджелесе (Видео)
05 Яблонец - Динамо: стали известны стартовые составы команд
06 Ломаченко запустил челлендж со скакалкой (Видео)
Новости сегодня
00:41 Лучшие демотиваторы, от которых смех обеспечен
00:39 Этот "вредный" продукт защищает от ожирения
00:35 Ученые добились беспрецедентных результатов в отображении молекулярной структуры
00:20 Порошенко призвал ЕС признать Голодомор 1932-1933 годов актом геноцида
00:11 Буллинг: Школьники в Одесской области избили сверстника
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Еврокомиссия дала оценку системе правосудия Украины
Еврокомиссия дала оценку системе правосудия Украины
Новости: Мальчик на самокате "протаранил" кортеж президента Польши
Мальчик на самокате "протаранил" кортеж президента Польши
Новости: В Украине ожидаются заморозки: названы регионы
В Украине ожидаются заморозки: названы регионы
Новости: День учителя 2018: интересные идеи подарков для педагогов
День учителя 2018: интересные идеи подарков для педагогов
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь