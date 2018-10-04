В Сети появились подробности похорон известного артиста Романа Карцева

Чтобы проститься с юмористом на траурное мероприятие пришли десятки людей, среди которых - его родственники, друзья и коллеги. Среди знаменитостей на похороны пришли артисты Марк Розовский, Клара Новикова, Александр Калягин, Михаил Гусман, близкий друг Карцева, сатирик Михаил Жванецкий и примадонна российской эстрады Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным.

Отметим, церемония прощания проходила в закрытом режиме и попасть в здание ЦДЛ могли далеко не все желающие. Каждый из тех, кто пришел на церемонию прощания мог взять слово и высказать свои мысли по поводу трагедии. Примечательно, что один из ближайших друзей Карцева Михаил Жванецкий так и не воспользовался этой возможностью, вероятно из-за сильных переживаний.

Пугачева же с Галкиным появились только ближе к середине мероприятия. Примадонна, которая тесно общалась с известным сатириком, провозгласила трогательную речь, растрогав весь зал.

"Да, мы знали, что он болеет, что у него сердце. Но не были готовы потерять его человеческий, актерский талант. Как, будто нас повеселил, а потом отправился веселить Бога. Понадобился там. Утраты таких людей - это не просто потеря, это кусок жизни, земли, атмосферы. Мы становимся бедными, беднее. Огромное спасибо ему. Я не буду вспоминать, что он для меня сделал", - рассказала Пугачева, добавив, что для нее Карцев был, "как брат".

После того, как все желающие воспользовались возможностью высказаться о смерти артиста, зал стоя аплодировал в честь покойного на протяжении 10 минут. После прощания в ЦДЛ все присутствующие отправились на "Аллею актеров" Троекуровского кладбища в Москве, где прошла похоронная панихида по усопшему.