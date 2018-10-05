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Певица Слава Каминская показала поклонникам новый купальник

Слава Каминская
09:23 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Украинская певица сейчас отдыхает в Турции вместе с детьми.

Слава Каминская, которая не так давно рассказала правду о своих пластических операциях, выложила в Instagram фотографии из отпуска, на которых она запечатлена в красивом новом купальнике. Сейчас звезда как раз отдыхает вместе со своими детьми в Турции. Поэтому купальников ей нужно много.

На первом снимке Слава находится в комнате, снимая свое отражение в зеркале. При этом на ней надет купальник со змеиным принтом в черную и красную полоску.

"И некому меня сфоткать. Доброе утро, инста МИР", – подписала Слава фото.

На другом она уже в этом купальнике нежится в теплом море и шутит, со свойственным ей чувством юмора: "Я совсем иначе увидела Турцию. Сентябрь, октябрь – моя любовь, моя толстота".

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Новости шоу бизнеса, Купальник, Певица, Слава Каминская, Фото, Фото в купальнике.
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1 Комментарий
  • Кузя 05.10.2018 10:03

    а кто ей по губам ударил?

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