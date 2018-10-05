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"Зважені та щасливі" 8 сезон, 6 выпуск: кто покинул шоу (Видео)

"Зважені та щасливі" 8 сезон
10:38 Сегодня Телеграф
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: 4 октября, в 20:00 на экраны телеканала СТБ вышел 6 выпуск шоу "Зважені та щасливі" 8 сезон.

В этом выпуске шоу "Зважені та щасливі" участники испытают и лютую ненависть, и необъяснимый страх, ведь в проект снова вернется всеми любимая пара Русланы Писанки и Игоря Исакова. Какие испытания подготовили для них и остальных участников тренера нового сезона "Зважені та щасливі-8", смотрите бесплатно в хорошем качестве на этой странице.

Напомним, в 5 выпуске шоу "Зважені та щасливі" 8 сезон участникам пришлось читать статусы своих детей в социальных сетях, и угадывать, кому они принадлежат. Также пары поднимались на канате на высоту при помощи альпинистского снаряжения. Но не всем удалось показать хороший результат на весах. Кто огорчил тренеров и самих себя, покинув проект смотрите ниже в видео. 

Напомним, проект "Зважені та щасливі" создан для того, чтобы вылечить ожирение, с которым люди не могут справиться сами. В шоу собрались настоящие профессионалы для того, чтобы помочь участникам взять себя в руки, и поддержать их в самую трудную минуту. В 8 сезоне шоу "Зважені та щасливі" тренерами стали, как всегда, любимая супружеская пара Марина и Вячеслав Узелковы, также к ним присоединился богатырь и тяжеловес Василий Вирастюк. А вот ведущей стала блогер и коуч по здоровому питанию Мирослава Ульянина.

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