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"Мисс Украина 2018": Вероника Дидусенко сделала громкое заявление о конкурсе

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Вероника Дидусенко
12:32 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Скандал вокруг "Мисс Украина 2018" набирает все большие обороты.

Историю дисквалифицированной Вероники Дидусенко рассказали многие западные СМИ, подчеркнув слова одного из членов жюри Богдана Юсипчука.

Как известно, киевлянка Вероника Дидусенко потеряла корону всего через неделю после грандиозного шоу. Причиной для дисквалификации стало сокрытие информации о ребенке красавицы. По условиям конкурса, это является основанием для назначения другой девушке титула "Мисс Украина 2018".

Однако этот факт вызвал много негативных комментариев в западных СМИ, а выступление одного из членов жюри конкурса – актера Богдана Юсипчука. На пресс-конференции он заявил, что молодая мама, которая решалась рожать в 19 лет, не должна становиться примером для подражания.

"Она родила ребенка в 19 лет и развелась. Я считаю, что это не правильно ставить такого человека, как эталон, с которого нужно брать пример", – заявил Богдан Юсипчук.

На это отреагировала Вероника Дидусенко. Киевлянка заявила, что пока организаторы конкурса официально не извинятся за такое заявление Богдана Юсипчука, она будет считать это позицией всех представителей шоу "Мисс Украина 2018".

"Я считаю это официальной позицией комитета "Мисс Украина", пока не услышу официального извинения! Пришло время бороться за право женщины не быть наказанной за то, что она является матерью", – отметила Вероника Дидусенко.

Кроме этого, девушка показала фрагменты из иностранных СМИ, где описана ее история. Вероника в очередной раз заявила, что не намерена принимать правила, написанные в начале создания конкурса красоты. Как и раньше, она называет эти условия дискриминацией, добавив, что так шоу поощряет молодых девушек к аборту.

"Права представлять Украину на мировой арене меня лишили из-за правила, написанных 70 лет назад. Архаические и дискриминационные правила, которые были написаны, когда расовая сегрегация оставалась нормой. Миллионы женщин могут участвовать в конкурсе только в том случае, если они не имеют детей. Эта дискриминация на основании материнства должна закончиться. Это косвенное поощрение аборта", – заявила Вероника Дидусенко.

Напомним, что ранее организаторы конкурса "Мисс Украина 2018" отреагировали на громкие заявления Вероники Дидусенко. Они назвали условия шоу не дискриминацией, ведь молодые мамы могут принимать участие в другом конкурсе красоты – "Миссис Украина". Кроме этого, члены жюри провели переголосование и определились с именем девушки, получившей корону. Ею стала 19-летняя Леонила Гузь, которая по стечению обстоятельств, жила в одной комнате с дисквалифицированной Вероникой Дидусенко. В сети подозревают, что именно эта красавица обнародовала информацию о ребенке киевлянки.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Аборт, Богдан Юсипчук, Вероника Дидусенко, Заявление, Мисс Украина 2018, Мисс-Украина.
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1 Комментарий
  • Марк 05.10.2018 14:27

    Никакой дискриминации нет и в помине, просто на мисс Украина накладываются очень большие обязанности представительского плана, участие в конкурсе мисс Мира, работа на всякие бренды... Короче, ни минуты свободного времени и сплошные ограничения в личной жизни. Зная это, организаторы конкурса специально прописали это условие, понимая, что дети не позволят мисс Украина исполнять свои обязанности в полной мере.

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