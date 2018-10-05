Снимки с высоты, которые создают впечатление, как будто карьер это другая планета.

Снимки с высоты, которые создают впечатление, как будто карьер это другая планета. Том Хеген (Tom Hegen) — немецкий фотограф и дизайнер, живёт и работает в Мюнхене. Тома вдохновляют отношения между человеком и природой. Фотограф делает свои фотографии с помощью дрона или с воздушного шара. Его задача — показать людям, как человек влияет на окружающую среду. Многие его снимки выглядят как ландшафты с другой планеты. «Фотография была частью моих исследований, но это всегда было и моей страстью, поэтому я начал с классической пейзажной фотографии, но быстро понял, что эти снимки не представляют окружающую среду такой, какая она есть на самом деле. Сейчас я фокусируюсь на ландшафтах, которые показывают влияние человеческого присутствия на Земле», — рассказывает фотограф.