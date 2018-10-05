Бен Аффлек впервые рассказал о лечении от алкогольной зависимости

Бен Аффлек завершил 40-дневный курс лечения в реабилитационном центре и впервые нарушил молчание, прокомментировав свою борьбу с зависимостью и пребывание в рехабе. 46-летний актер обратился в реабилитационный центр для прохождения еще одного курса лечения с алкогольной зависимостью 22 августа (до этого лечение Бен проходил дважды – в 2001 и 2017 годах). Завершив 40-дневную программу, Аффлек через Instagram обратился к поклонникам, поблагодарив их за поддержку:

"На этой неделе я завершил 40-дневное пребывание в центре лечения алкогольной зависимости, и буду наблюдаться там и дальше, – рассказал Бен. – Поддержка, которую я получил от семьи, коллег и поклонников значит для меня больше, чем я могу выразить. Она дала мне силу говорить о моей болезни с другими".

"Борьба с любой зависимостью – это тяжелая борьба длиною в жизнь, и поэтому никто на самом деле не заканчивает лечение: это постоянное обязательство. Я борюсь за себя и за свою семью. Очень много людей поддерживали меня в социальных сетях и рассказывали о своем опыте борьбы с зависимостью. Я хочу поблагодарить этих людей: ваша сила вдохновляет и поддерживает меня так, как я даже не представлял. Это очень помогает – знать, что я не один. И, как я вынужден был себе напомнить, если у тебя проблема, обратиться за помощью – это признак смелости, а не слабости".