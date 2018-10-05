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Дэвид Бекхэм сделал пересадку волос

Дэвид Бекхэм
16:20 Сегодня Телеграф
popcornnews.ru

Новости шоу бизнеса: Поклонники бывшего футфолиста заподозрили , что Дэвид Бекхэм сделал пересадку волос.

Дэвид Бекхэм уже давно признан одним из образцов мужского стиля – бывший футболист не только подбирает себе идеальный гардероб, но и тщательно следит за состоянием своей кожи и волос, чем вызывает и восторг, и смешанные чувства у поклонников. Недавно Дэвида и вовсе заподозрили в пересадке волос.

У 43-летнего Бекхэма стали появляться проблемы в виде залысин, и он решил покрасить волосы в темный цвет, чтобы скрыть эту проблему. Но, похоже, останавливаться на этом Дэвид не собирается. На днях он был замечен в Париже на презентации вьетнамского автомобильного бренда VinFast. Пользователи интернета пристально рассмотрели бывшего футболиста с ног до головы и пришли к выводу, что его шевелюра стала не только темнее, но и заметно гуще.

Среди комментаторов нашелся врач, который посчитал, что все дело только в окрашивании, однако сказать, точно ли Бекхэм сделал пересадку волос, не представляется возможным. В любом случае, отметил он, Дэвид выглядит действительно отлично.

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Новости шоу бизнеса, Волосы, Дэвид Бекхэм, Пересадка волос, Стиль, Футболист.
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