Дэвид Бекхэм сделал пересадку волос

Дэвид Бекхэм уже давно признан одним из образцов мужского стиля – бывший футболист не только подбирает себе идеальный гардероб, но и тщательно следит за состоянием своей кожи и волос, чем вызывает и восторг, и смешанные чувства у поклонников. Недавно Дэвида и вовсе заподозрили в пересадке волос.

У 43-летнего Бекхэма стали появляться проблемы в виде залысин, и он решил покрасить волосы в темный цвет, чтобы скрыть эту проблему. Но, похоже, останавливаться на этом Дэвид не собирается. На днях он был замечен в Париже на презентации вьетнамского автомобильного бренда VinFast. Пользователи интернета пристально рассмотрели бывшего футболиста с ног до головы и пришли к выводу, что его шевелюра стала не только темнее, но и заметно гуще.

Среди комментаторов нашелся врач, который посчитал, что все дело только в окрашивании, однако сказать, точно ли Бекхэм сделал пересадку волос, не представляется возможным. В любом случае, отметил он, Дэвид выглядит действительно отлично.