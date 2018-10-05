Том Харди рассказал о своем темном прошлом

Отношения Тома Харди и крепких алкогольных напитков длились не один десяток лет. Об этом актер рассказал в ходе своего пресс-тура к фильму "Веном", который проходит в разных странах мира. На днях он посетил популярное телешоу "Доброе утро, Британия", где поведал о своих прошлых зависимостях.

Харди не скрывает, что был самым настоящим алкоголиком, а началось все это в возрасте 11 лет. С 13 он начал употреблять галлюциногены, а с 16 – крэк. Но лишь несчастный случай помог звезде "Венома" и "Безумного Макса" поменять приоритеты в жизни. Однажды его нашли практически на грани смерти после передозировки в Лондоне, и этот случай все изменил для Тома. "Я буквально переродился. Это был настоящий урок для меня", – говорит актер.

После этого он прошел курс реабилитации и по-настоящему полюбил спорт. В возрасте 36 лет Харди встретил свою настоящую любовь, Шарлотту Райли, и теперь пара находится в счастливом ожидании второго ребенка. Том признается, что ему часто приходится бороться с пагубными желаниями, которые так и не удалось полностью искоренить, но он держится изо всех сил и не позволяет наркотикам и алкоголю разрушить свою жизнь.