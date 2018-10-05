Пара дня: Кэти Перри и Орландо Блум готовятся к свадьбе

Похоже, Орландо Блум и Кэти Перри не случайно в сентябре дебютировали на ковровой дорожке как пара. Инсайдеры прогнозируют, что скоро знаменитости объявят о помолвке. Один из осведомленных источников рассказал, что актер и певица работают над своими отношениями, стараясь не допускать прошлых ошибок.

Новость о помолвке может не заставить себя долго ждать. Орландо и Кэти очень любят друг друга, так что их помолвка никого не удивит, — сказал инсайдер.

33-летняя певица и 41-летний актер извлекли урок из прошлых отношений — оба прошли через развод. Блум три года был женат на Миранде Керр, которая родила ему сына Флинна. А Кэти два года прожила в браке с британским комиком Расселом Брендом. Кроме того, роман Блума и Перри прошел проверку на прочность: влюбленные воссоединились после расставания.

Кэти и Орландо осмыслили пережитые неудачи. Она не хочет повторения прошлых отношений, стремится к росту… Они оба стараются уделять общению много времени, хотя и очень заняты всегда, — добавил информатор.

Впервые о романе знаменитостей пресса заговорила в начале 2016 года, а через год влюбленные расстались. Однако в феврале 2018-го решили дать своим отношениям второй шанс.