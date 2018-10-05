Хелен Миррен показала образ Екатерины II в новом фильме

Актрисе Хелен Миррен не привыкать играть титулованных особ – ранее актриса воплощала образ Елизаветы II в фильме "Королева", а теперь перевоплотится в Екатерину II для нового сериала HBO. В сети уже появился первый кадр из нового сериала "Екатерина Великая" (Catherine the Great).

На нем 73-летняя британская актриса Хелен Миррен (кстати, настоящее ее имя Елена Лидия Васильевна Миронова) предстала в образе титульной героини – при всем параде и в соответствующем антураже, в своих личных покоях.

Издание THR уточняет, что мини-сериал из четырех эпизодов, у которого пока нет даты премьеры, сосредоточится на последних годах правления императрицы и ее бурных отношениях с Григорием Потемкиным. Которого сыграет австралиец Джейсон Кларк ("Терминатор: Генезис").

В режиссерском кресле – Филип Мартин ("Хокинг", "Корона"). Сценарист – Найджел Ульямс ("Елизавета I", анонсированный на 2019-й сериал "Имя Розы"). Для Миррен обычное дело играть венценосных особ – от Цезонии в скандальном "Калигуле" Тинто Брасса до королевы Шарлотты в "Безумии короля Георга" (1994) Хайтнера, Елизаветы I в мини-сериале 2005-го и Елизаветы II в "Королеве" (2006) Фрирза.