День Независимости Украины

Журнал

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 05.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Витренко: После построения "Северного потока-2" транзит газа через украинскую ГТС исчезнет
Витренко: После построения "Северного потока-2" транзит газа через украинскую ГТС исчезнет
Новости: Посольство Украины в РФ направило ноту в отношении Сенцова
Посольство Украины в РФ направило ноту в отношении Сенцова
Новости: Назван лучший гол недели в Лиге чемпионов (Видео)
Назван лучший гол недели в Лиге чемпионов (Видео)
Новости: Врачи объяснили, сколько раз в неделю стоит принимать душ
Врачи объяснили, сколько раз в неделю стоит принимать душ

Хелен Миррен показала образ Екатерины II в новом фильме

Хелен Миррен
19:13 Сегодня Телеграф
segodnya.ua

Новости шоу бизнеса: "Екатерина Великая" – это новый проект HBO.

Актрисе Хелен Миррен не привыкать играть титулованных особ – ранее актриса воплощала образ Елизаветы II в фильме "Королева", а теперь перевоплотится в Екатерину II для нового сериала HBO. В сети уже появился первый кадр из нового сериала "Екатерина Великая" (Catherine the Great).

На нем 73-летняя британская актриса Хелен Миррен (кстати, настоящее ее имя Елена Лидия Васильевна Миронова) предстала в образе титульной героини – при всем параде и в соответствующем антураже, в своих личных покоях.

Издание THR уточняет, что мини-сериал из четырех эпизодов, у которого пока нет даты премьеры, сосредоточится на последних годах правления императрицы и ее бурных отношениях с Григорием Потемкиным. Которого сыграет австралиец Джейсон Кларк ("Терминатор: Генезис").

В режиссерском кресле – Филип Мартин ("Хокинг", "Корона"). Сценарист – Найджел Ульямс ("Елизавета I", анонсированный на 2019-й сериал "Имя Розы"). Для Миррен обычное дело играть венценосных особ – от Цезонии в скандальном "Калигуле" Тинто Брасса до королевы Шарлотты в "Безумии короля Георга" (1994) Хайтнера, Елизаветы I в мини-сериале 2005-го и Елизаветы II в "Королеве" (2006) Фрирза.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Актриса, Екатерина Великая, Кино, Роль, Хелен Миррен, Царица.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

Пара дня: Кэти Перри и Орландо Блум готовятся к свадьбе 5 октября умерла выдающаяся артистка Неонила Крюкова Какими были знаменитости до появления косметической хирургии (Фото)

Последние новости

Лучшим игроком недели в Лиге Европы стал Жаба Сара Сампайо показала яркий образ для обложки глянца Волынь подписала хорвата, сыгравшего более 200 матчей в УПЛ
Сегодня читают
01 На выходных придет потепление
02 Тука объяснил, почему России не нужны "ДНР" и "ЛНР"
03 В Украине подешевеет валюта
04 "Мисс Украина 2018": Вероника Дидусенко сделала громкое заявление о конкурсе
05 Яблонец - Динамо 2:2 события матча (Видео)
Новости сегодня
21:41 На мотоцикле с оружием: футболист рассказал детали своего ограбления
21:26 Компания Samsung обнародовала информацию о прибыли
21:18 Ярмоленко выйдет в старте на матч с "Брайтоном"
21:14 Отравление в Солсбери: Bellingcat установил настоящие имя "Петрова"
21:06 Пенелопа Крус показала поклонникам детский снимок
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Германия обвинила РФ в масштабных кибератаках
Германия обвинила РФ в масштабных кибератаках
Новости: Сотрудник Генпрокуратуры разоблачен на взятке
Сотрудник Генпрокуратуры разоблачен на взятке
Новости: Сенцов написал письмо сестре: Мне не оставили выбора
Сенцов написал письмо сестре: Мне не оставили выбора
Новости: Хелен Миррен показала образ Екатерины II в новом фильме
Хелен Миррен показала образ Екатерины II в новом фильме
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь