Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/4561215-dasha-astafeva-podelilas-milyimi-snimkami-s-muzhem-na-otdyihe.html
Даша Астафьева поделилась милыми снимками с мужем на отдыхе
18:15 Сегодня Телеграф
Новости шоу бизнеса: Певица и модель Даша Астафьева показала, как отдыхает с мужем в Буковели.
Сейчас Даша отдыхает вместе с супругом Артемом Кимом в Карпатах. Судя по всему, им там очень весело, поскольку на всех снимках они только и делают, что дурачатся.
На одном фото Астафьева балансирует на краю деревянного ограждения, при этом не упасть ей помагает муж. На актрисе надет оранжевый спортивный костюм и короткая стеганная куртка черного цвета.
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А на другом на фоне невероятного горного пейзажа Артем держит Дашу на руках, однако получается у него не очень хорошо, что даже сама Астафьева отметила. "Кое-кто актер .... Тяжело ему", – подписала она снимок.
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