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Даша Астафьева поделилась милыми снимками с мужем на отдыхе

Даша Астафьева с мужем
18:15 Сегодня Телеграф
segodnya.ua
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Певица и модель Даша Астафьева показала, как отдыхает с мужем в Буковели.

Сейчас Даша отдыхает вместе с супругом Артемом Кимом в Карпатах. Судя по всему, им там очень весело, поскольку на всех снимках они только и делают, что дурачатся.

На одном фото Астафьева балансирует на краю деревянного ограждения, при этом не упасть ей помагает муж. На актрисе надет оранжевый спортивный костюм и короткая стеганная куртка черного цвета.

 
 
 
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Кое-кто актёр.... Тяжело ему

Публикация от Дария Астафьева (@da_astafieva)

А на другом на фоне невероятного горного пейзажа Артем держит Дашу на руках, однако получается у него не очень хорошо, что даже сама Астафьева отметила. "Кое-кто актер .... Тяжело ему", – подписала она снимок.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Буковель, Даша Астафьева, Муж, Отдых, Публикация, Семья, Снимки.
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