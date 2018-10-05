Даша Астафьева поделилась милыми снимками с мужем на отдыхе

Сейчас Даша отдыхает вместе с супругом Артемом Кимом в Карпатах. Судя по всему, им там очень весело, поскольку на всех снимках они только и делают, что дурачатся.

На одном фото Астафьева балансирует на краю деревянного ограждения, при этом не упасть ей помагает муж. На актрисе надет оранжевый спортивный костюм и короткая стеганная куртка черного цвета.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Кое-кто актёр.... Тяжело ему Публикация от Дария Астафьева (@da_astafieva) 4 Окт 2018 в 10:14 PDT

А на другом на фоне невероятного горного пейзажа Артем держит Дашу на руках, однако получается у него не очень хорошо, что даже сама Астафьева отметила. "Кое-кто актер .... Тяжело ему", – подписала она снимок.