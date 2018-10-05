Эмма Стоун рассказала, что ей помогает бороться с психическими расстройствами

Известная актриса Эмма Стоун, которой приписывали роман с Джастином Теру, после успеха фильма "Ла-ла Ленд" является одной из самых востребованных голливудских актрис современности, но и ее не обошла стороной негативная сторона славы. Как оказалось, всегда позитивная актриса страдала от серьезного психического расстройства. Эмма призналась, что от панических атак она до сих пор так и не избавилась, но научилась с ними жить.

Стоун сказала, что первые приступы паники у нее начались в 7 лет.

"Это было действительно страшно. Я была в гостях у подруги, как вдруг почувствовала, что дом горит, а мы все умрем. Никакого пожара, конечно, не было, но я испытывала настоящий ужас", – говорит она.

Также актриса добавила, что она рада выбору своей профессии, ведь именно актерское мастерство помогает ей справиться с тревогой.

"Когда я импровизирую, то использую свои чувства и ассоциативное мышление. Теперь мне помогает то, что мешало спать по ночам. Люди, которые страдают от депрессий и панических атак, очень чувствительны. Мир очень жесток, поэтому, если вы не позволите себе сломаться, то станете обладателем настоящей суперсилы для продуктивной работы", – говорит Эмма.