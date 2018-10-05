СМИ разыскивают девушку, которую на концерте поцеловал Энрике Иглесиас

В Киеве 30 сентября состоялся грандиозный концерт известного певца Энрике Иглесиаса. Но на мероприятиине обошлось без курьезов. Украинская фанатка певца пробралась на сцену, где смогла не только получить автограф от кумира, но и поцеловать его в губы, а потом и запрыгнуть на исполнителя.

Теперь же снимки украинки и ее страстного поцелуя обнародовало популярное британское издание The Daily Mail. Журналисты даже дали свою оценку неординарному поступку девушки. Таблоид пишет, что Иглесиас получал удовольствие от поцелуя в то время, как мать его близнецов Анна Курникова сидела дома с детьми.

"Успокойся, Энрике! Иглесиас страстно целует фанатку во время концерта в Украине в то время, как она в восторге обнимает его ногами... И это спустя всего месяцы после рождения Анной Курниковой близнецов", – пишет издание. Но как выяснилось, Энрике часто целуется со своими поклонницами во время концертов.

"Я просто возбуждаюсь, когда выхожу на сцену... Я должен быть в хорошем настроении, и я был в хорошем настроении", – комментирует свое "любвеобильное поведение" певец.

Сейчас британские журналисты ищут информацию о девушке, поцеловавшей Энрике в Киеве, чтобы поговорить с ней и спросить: что же она чувствовала во время такого близкого общения с женатым певцом.