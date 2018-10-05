Игорь Ласточкин за долгое время показал снимок с женой

Ведущий редко делится подробностями личной жизни, поэтому публикация вызвала особое внимание поклонников. Так, Ласточкин в Инстаграм опубликовал милый кадр с любимой, на котором они нежно прижимаются друг к другу.

Под фото комик оставил трогательную подпись, которая вызвала множество хвалебных комментариев подписчиков: "Игорь, у тебя жена просто Богиня", "Шикарная пара", "Красивая пара". К слову, публикация собрала более 23 тысяч лайков.