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Игорь Ласточкин за долгое время показал снимок с женой
22:27 Пт, 5 Октябрь 2018 Телеграф
Новости шоу бизнеса: Тренер "Лиги смеха" и участник шоу "Танці з зірками" порадовал поклонников новой публикацией в своем микроблоге.
Ведущий редко делится подробностями личной жизни, поэтому публикация вызвала особое внимание поклонников. Так, Ласточкин в Инстаграм опубликовал милый кадр с любимой, на котором они нежно прижимаются друг к другу.
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Парочка простых и молодых ребят лалалулайлалулай))) дитё в саду- есть время побыть в тишине!!! всем хорошего настроения удачного дня!#ласточкины
Под фото комик оставил трогательную подпись, которая вызвала множество хвалебных комментариев подписчиков: "Игорь, у тебя жена просто Богиня", "Шикарная пара", "Красивая пара". К слову, публикация собрала более 23 тысяч лайков.
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