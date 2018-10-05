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Игорь Ласточкин за долгое время показал снимок с женой

Игорь Ласточкин
22:27 Пт, 5 Октябрь 2018 Телеграф
hochu.ua
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Тренер "Лиги смеха" и участник шоу "Танці з зірками" порадовал поклонников новой публикацией в своем микроблоге.

Ведущий редко делится подробностями личной жизни, поэтому публикация вызвала особое внимание поклонников. Так, Ласточкин в Инстаграм опубликовал милый кадр с любимой, на котором они нежно прижимаются друг к другу.

 

Под фото комик оставил трогательную подпись, которая вызвала множество хвалебных комментариев подписчиков: "Игорь, у тебя жена просто Богиня", "Шикарная пара", "Красивая пара". К слову, публикация собрала более 23 тысяч лайков.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Жена, Игорь Ласточкин, Комик, Публикация, Семья, Снимки, Шоумен, Юморист.
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