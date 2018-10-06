Miss Planet 2018: украинка Елена Фирут победила на престижном Международном конкурсе красоты

Украинка Елена Фирут стала обладательницей титула "Miss Planet-2018", а представитель Азербайджана Эмиль Касимов был удостоен звания "Mister Planet-2018".

Украинская красавица Елена Фирут стала победительницей Международного конкурса красоты "Miss & Mister Planet-2018", который проходил в Тбилиси. За этот титул соревновались победители региональных конкурсов из 35 стран мира, в том числе России, Азербайджана, Украины, Беларуси, Эстонии, Таджикистана и Латвии.

Модель из Украины стала обладательницей титула "Miss Planet-2018", а представитель Азербайджана Эмиль Касимов был удостоен звания "Mister Planet-2018".

Отметим, что обладательница титула "Miss Planet-2018" в мае этого года вошла в ТОП-6 Национального конкурса "Королева Украины", что дало ей шанс представить нашу страну на Международном форуме красоты. В интервью грузинскому изданию "Sputnik" Елена призналась, что была уверена в победе представительницы Грузии, а вот, когда услышала оглашение результатов, то не могла поверить своим ушам!

Оценивали моделей из 35 стран мира международное жюри, состоящее из 25 человек.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elena - Evelina (@elenafirut) 27 Сен 2018 в 4:12 PDT

Кроме того, еще одна украинка, победительница Национального конкурса красоты и таланта "Королева Украины-2018" Яна Лауринайчуте, сейчас так же отправилась покорять Международный конкурс красоты "Miss Grand International-2018", финал которого состоится 26 октября.