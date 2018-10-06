"Женский Квартал": на съемках проекта Зеленского пытались избить

Напомним, это новое музыкально-юмористическое шоу, в котором все главные роли играют женщины. Как говорят авторы нового проекта – это территория женщин, где они главные, они всегда правы и элегантно шутят о том, что им на самом деле интересно. Известные мужчины также будут в нем задействованы, но лишь на второстепенных ролях. Всего в трехчасовом шоу звезды экрана показали более 20 уникальных и смешных номеров, о которых мы расскажем чуть поподробнее, а вот по телевизору и в интернете зрители смогут увидеть их уже в ближайшее время.

Телевизионная премьера "Женского Квартала" состоится уже в эту субботу в 21:15 на 1+1. Это будет концерт, съемки которого проходили еще в мае в Турции. А вот первая часть киевского концерта появится в эфире и в интернете еще через неделю.

Первой на сцену вышла самая опытная и известная актриса коллектива — Елена Кравец прочла откровенный монолог о том, как принимала решение об участии в "Женском Квартале":

"Я справлюсь, ведь прошла подготовку в мужском коллективе. Там те еще бабы. Их слезы с похмелья, крики в гримерках, двадцать лет стажа — да я профи в девчонках."

Дальше на сцену вышли все участницы и под оригинальную песню "Это Женский Квартал", которую уже совсем скоро будет напевать вся страна, представили яркий хореографический номер. Кстати, за его постановку отвечал известный хореограф Олег Жежель (продюсер и хореограф группы Kazaky).

Разумеется, все миниатюры в этот вечер были посвящены женщинам и о женщинах, но судя по реакции зала, мужчинам тоже было интересно послушать и узнать что-то новое на тему женской интуиции, красоты и восприятия мира. Самое главное, что темы, которые поднимались в скетчах, были смелые и еще не набившие оскомину зрителям. Например: "Спасать или нет в пожаре новую девушку своего бывшего", "Как мама-одесситка провожает свою единственную дочь в израильскую армию" и номер из ритуального бюро, где блондинка заказывает собственные похороны. Также девчонки шутили о том, почему у каждой девушки обязательно должна быть страшненькая подружка, как будут выглядеть бабушки под подъездом через 50 лет, и что может случиться с мужчинами, если они вместо сборов клубники в Польше выберут клубничку в Амстердаме.

Мужчины-актеры из "Вечернего Квартала" также были привлечены к участию в "Женском Квартале". Так, Владимир Зеленский, например, стал мальчиком для битья своей благоверной, которую он решил бросить ради более молодой возлюбленной. Все бы ничего, если бы только главная героиня скетча (Настя Короткая) не была мастером спорта по боксу. К слову, играть пару для Короткой и Зеленского уже не впервой. 27 декабря состоится премьера полнометражной комедии студии "Квартал 95" — "Я, ты, он, она", в которой они как раз сыграли супругов. Также в других скетчах зрители увидят Евгения Кошевого, Степана Казанина, Александра Пикалова, а еще ребят из Improve Live Show Романа Мищерякова и Валентина Михиенко.

Что касается музыкальной составляющей "Женского Квартала", то ей отведено не меньше внимания, чем актерским элементам шоу. Девушки из вокального квартета "Женского Квартала" исполняют не просто красивые и популярные композиции, но наполняют их новым смыслом, естественно, приправив все долей юмора и сарказма. Чего стоил сольный номер Веры Кекелии, в котором она, на мотив хита Лары Фабиан Je suis malade, представила трогательную лав-стори, которая случилась в спальном районе столицы. Или общая песня девчонок в виде оды всех невесток своим свекровям на мотив легендарной "Богемской рапсодии" группы Queen. Кстати, ряд номеров и композиций девушки исполняют на украинском языке.

К слову, несмотря на то, что проект новый, в зале столичного дворца МЦКИ в этот вечер царил полный аншлаг, а в партере было немало вип-гостей, среди которых телеведущая Маша Ефросинина, актриса Екатерина Кистень, телеведущий Андрей Бедняков, футболист и игрок "Шахтера" Андрей Пятов и многие другие.

Как и обещали организаторы, звезды принимали участие и в самом шоу. Так, олимпийский чемпион Жан Беленюк сыграл жениха одной из участниц коллектива, который пришел знакомиться с ее родителями. А хореограф Влад Яма стал новой разработкой ученых, а точнее роботом под названием "Идеальный мужчина". Было видно, что для Влада — участие в номере абсолютный экспромт, но он не растерялся, даже когда девушки попросили станцевать его сексуальный тверк.

Еще в рамках шоу сольный номер исполнил Сергей Бабкин, представив новую песню из будущего альбома. А звезда "Рассмеши комика" в жанре стенд-апа Валерия Мандзюк прочла монолог о своей жизни после шоу: "Знаєте, що сказала моя мама, коли дізналася, що я виграла в шоу 50 тисяч гривень? Ну круто, Лєра, тепер у мене заберуть субсидію".

Напомним, идея создания "Женского Квартала" витала в воздухе уже давно, но только в начале этого года решение о рождении этого коллектива было принято окончательно. В редакторскую группу "Женского Квартала" входят актеры и авторы "Квартала 95", Валерий Жидков, Александр Пикалов и Елена Зеленская. Именно они, а также художественный руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский и занимались подбором актрис.

Всего кастинги длились несколько месяцев, и претенденток на места в "Женском Квартале" было около ста. В итоге сейчас коллектив насчитывает 14 представительниц прекрасного пола — это актриса "Вечернего Квартала" Елена Кравец, вокалистки "Голосу країни" на "1+1" Вера Кекелия, Марта Адамчук, Элина Мбани и Лали Эргемлидзе, актриса сериала "Слуга народа" Ольга Жуковцова, звезды "Лиги смеха" Анастасия Оруджова, Татьяна Песик, Ирина Сопонару, Лера Товстолес, Екатерина Никитина и Александра Машлятина, актриса фильма "Я, ты, он, она" Настя Короткая, а также актриса Молодого театра Анастасия Евтушенко.