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"Такой брутальный и в тоже время ранимый": Олег Винник показался в новом образе

Олег Винник
11:47 Сегодня Телеграф
segodnya.ua
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Повелитель "молодих вовчиць" выложил в Сети новые снимки.

Популярный украинский исполнитель Олег Винник, который не так давно вместе с Потапом записал саундтрек к фильму "Скажене Весілля" под названием "Найкращий день", выложил на своей странице в Instagram несколько снимков, взбудораживших подписчиц.

На черно-белых фото Олег запечатлен, сидящим кресле с задумчивым видом. При этом в руке он держит стакан, который часто используется для виски или коктейлей.

" Почему-то вспомнилось детство – такое веселое и беззаботное. Оно подмигнуло мне оттуда, куда ни дотянуться взрослой рукой. Растите своего внутреннего мечтателя, и тогда вы никогда не потеряете смысл жизни", – подписал Олег фото.

Поклонницы певца оценили снимки по достоинству, и уже оставили под ними множество восхищенных комментариев.

"Такой брутальный и в тоже время ранимый", "Талантливый, харизматичный, красивый душой", "Олег, ты – лучший", – пишут фанатки своему кумиру.

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Новости шоу бизнеса, Instagram, Знаменитость, Образ, Олег Винник, Певец, Фото.
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