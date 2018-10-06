На Неделю моды в голливудская актриса Памела Андерсон выбрала не самый выигрышный наряд. Женщина одела короткую юбку, которая подчеркнула все недостатки ног артистки.

На Неделю моды в голливудская актриса Памела Андерсон выбрала не самый выигрышный наряд. Женщина одела короткую юбку, которая подчеркнула все недостатки ног артистки. Все присутствующее на презентации новой коллекции Chanel были шокированы тем, как выглядела Памела Андерсон. Звезда фильма "Спасатели Малибу" выбрала для показа элегантный белый костюм с довольно короткой юбкой. Но этот наряд стал неудачной попыткой поддержать статус секс-символа.