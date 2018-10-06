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Кира Найтли рассказала, как должна выглядеть женщина после рождения ребенка

Кира Найтли
17:48 Сегодня Телеграф
24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Известная голливудская актриса Кира Найтли рассказала о своем мнении относительно стандартов красоты и призналась о том, как чувствовала себя после родов.

Напомним, Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлто, 23 апреля, в частной больнице Святой Марии в городе Паддингтон родила третьего ребенка. Сразу через несколько часов после родов Кейт Миддлтон вместе с мужем принцем Уильямом традиционно вышла на улицу, чтобы показать отпрыска королевской семьи.

Герцогиня выглядела роскошно с идеальной укладкой и макияжем. Мир был поражен внешностью Кейт, а в сети женщины начали публиковать коллажи о том, как они выглядят обычно после родов, вопреки идеальному выходу королевской особы.

Британская актриса Кира Найтли заявила, что некоторые знаменитости, в частности, Кейт Миддлтон, этим подают плохой пример обычным женщинам. Кроме того, Кира призналась в своих трудностях после рождения ребенка.

"Мое влагалище растянулось во время родов. Дочь лежала с выпученными глазами, подняв руки в воздух. Кричала. Врачи одели ее, всю в крови. Она дергалась, задыхалась и кричала. В день родов Кейт Миддлтон мы стояли и смотрели на экран телевизора. Через семь часов она вышла из больницы, свежая, с укладкой и на высоких каблуках. Такой, какой ее хочет видеть весь мир", – отметила Найтли.

Для большинства женщин первые дни после родов проходят сложно, особенно, если роды были тяжелыми.

"Спрячьте. Спрячьте боль, наши тела раскалываются, а из наших грудей течет молоко, наши гормоны бушуют. Но надо выглядеть красиво. Будьте стильными, не показывайте то, что было на поле боя, как Кейт. Через семь часов после вашей схватки не на жизнь, а на смерть, спустя семь часов после того, как ваше тело распадается, а на свет появляется кричащий человечек весь в крови. Не показывайте. Не говорите", – иронично добавила Кира Найтли.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Беременность, Кейт Мидлтон, Кира Найтли, Ребенок, Роды, Состояние после родов.
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