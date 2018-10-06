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В Сети появилось видео прощания с легендарным шансонье Шарля Азнавура

Шарль Азнавур
18:03 Сегодня Телеграф
24tv.ua

Новости шоу бизнеса: ациональная церемония прощания с легендарным шансонье прошла во внутреннем дворике Des Invalides (Дом Инвалидов) в присутствии первых лиц Франции и Армении.

Похороны певца состоятся 6 октября. А вчера, 5 октября, Франция помпезно почтила память известного певца, который умер в 94 года. Всего на парадном дворе собралось 1200 человек, а прямую трансляцию этого события смотрели по телевизору миллионы людей со всего мира. Гроб с телом, накрытый государственным флагом Франции, вынесли во двор военнослужащие под мелодию "Dle Yaman". На месте, где произносились прощальные речи, были установлены национальные флаги Франции и Армении, а также флаг Евросоюза.

Во время прощания с Азнавуром сначала звучал гимн Армении, а затем государственный гимн Франции "Марсельеза". После этого прощальную речь произнесли Макрон и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

На траурной событии также присутствовали президент Армении Армен Саркисян, премьер-министр Франции Эдуар Филипп, бывшие президенты Франции Франсуа Олланд и Николя Саркози с женой Карлой Бруни, а также много знаменитых людей из мира искусства: актеры Жан-Поль Бельмондо и Шарль Жерар, французские певцы Энрико Матиас, Эдди Митчелл и Мирей Матье и другие.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Видео, Похороны, Прощание, Шансонье, Шарль Азнавур.
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