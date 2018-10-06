Мелания Трамп скопировала образ героини известного фильма "Из Африки"
Новости шоу бизнеса: Весь мир продолжает наблюдать за официальным туром Мелании Трамп в Африке.
Американская первая леди впервые за время президентства Дональда Трампа самостоятельно отправилась в официальную поездку. Для турне волшебная Мелания выбрала Африку. В четырех странах континента первая леди реализует благотворительную программу "Be Best", в рамках которой местные школы получат помощь. Мелания Трамп уже привезла в Малави более миллиона учебников.
Сейчас частный самолет первой леди приземлился в Кении. В аэропорту Меланию Трамп встретила супруга Президента Маргарет Кениата. После официальной встречи первые леди отправились на сафари. В охоте элегантные женщины участвовать не стали, зато полюбовались экзотическими животными в заповеднике Кении.
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Our beautiful First Lady @flotus went on a safari this morning in Kenya , Africa . She is dressed up in an amazing look that spreads the feeling as she is directly stepped out of the American epic romantic drama movie "Out of Africa with Robert Redford and Meryl Streep . It is really incredible how a bunch of neutral colors and a bit of crisp whites, combined with an extrordinary safari hat can look like, if the right creative soul @herve_pierre_creative_director has created a fashion look out of it, that is worn by an inspiring woman @flotus. #melaniatrump #hervepierre #nicolebrylmakeupnewyork #merylstreep #robertredford #kenya #africa #triptoafrica #outofafrica #ootd #firstlady #whitehouse #donaldtrump #presidenttrump
Для такого визита Мелания Трамп подготовила особый наряд. Первая леди красовалась перед камерами в коричневых приталенных брюках, сапогах и белоснежной рубашке. Свой образ она дополнила специальной шляпой, которая выглядел очень эффектно. Мелания пообщалась с кенийцами и робко погладила слона.
Внимательные пользователи сети заметили, что во время этого выхода Мелания Трамп скопировала образ главной героини Карен Бликсен из фильма "Из Африки". Роль зажиточной баронессы в киноленты исполнила оскароносная Мерил Стрип. В фильме она предстала в таком же образе, что и Мелания Трамп, дополнив его завязанным на шее платком.