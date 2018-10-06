Мелания Трамп скопировала образ героини известного фильма "Из Африки"

Американская первая леди впервые за время президентства Дональда Трампа самостоятельно отправилась в официальную поездку. Для турне волшебная Мелания выбрала Африку. В четырех странах континента первая леди реализует благотворительную программу "Be Best", в рамках которой местные школы получат помощь. Мелания Трамп уже привезла в Малави более миллиона учебников.

Сейчас частный самолет первой леди приземлился в Кении. В аэропорту Меланию Трамп встретила супруга Президента Маргарет Кениата. После официальной встречи первые леди отправились на сафари. В охоте элегантные женщины участвовать не стали, зато полюбовались экзотическими животными в заповеднике Кении.

Для такого визита Мелания Трамп подготовила особый наряд. Первая леди красовалась перед камерами в коричневых приталенных брюках, сапогах и белоснежной рубашке. Свой образ она дополнила специальной шляпой, которая выглядел очень эффектно. Мелания пообщалась с кенийцами и робко погладила слона.

Внимательные пользователи сети заметили, что во время этого выхода Мелания Трамп скопировала образ главной героини Карен Бликсен из фильма "Из Африки". Роль зажиточной баронессы в киноленты исполнила оскароносная Мерил Стрип. В фильме она предстала в таком же образе, что и Мелания Трамп, дополнив его завязанным на шее платком.