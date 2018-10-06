Экс-девушка Николаса Кейджа подала в суд на актера

Истица Вики Парк, которая находилась в любовной связи с Николасом с лета 2017 года, заявила, что актер сильно ее обидел в сентябре 2018 года во время кинофестиваля в Вене. Женщина отметила, что Кейдж разгневался на нее за то, что экс-любовница ранее подала в суд на его бывшую жену Элис Ким.

Вики Парк рассказала, что потребовала судебной защиты от прежней жены актера Элис Ким, которая, по ее словам, "преследует ее в социальных сетях" и из-за этого "она уже опасается выходить из дома". Кроме того, экс-любовница отмечает, что актер находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

"Я осведомлена о его алкогольной зависимости, депрессиии психических заболеваниях, поскольку его мать также сейчас все еще находится в психиатрической больнице", – говорится в заявлении истицы. Представители Кейджа назвали абсурдными обвинения женщины. "Николас и Элис категорически отрицают абсурдные обвинения со стороны Вики. Более того, ее жалоба на Ким была отклонена в суде", – пишет источник.