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Экс-девушка Николаса Кейджа подала в суд на актера

Николас Кейдж
22:28 Сб, 6 Октябрь 2018 Телеграф
24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Бывшая девушка голливудского актера Николаса Кейджа обвинила его в оскорблении и потребовала судебной защиты от экс-супруги Кейджа Элис Ким.

Истица Вики Парк, которая находилась в любовной связи с Николасом с лета 2017 года, заявила, что актер сильно ее обидел в сентябре 2018 года во время кинофестиваля в Вене. Женщина отметила, что Кейдж разгневался на нее за то, что экс-любовница ранее подала в суд на его бывшую жену Элис Ким.

Вики Парк рассказала, что потребовала судебной защиты от прежней жены актера Элис Ким, которая, по ее словам, "преследует ее в социальных сетях" и из-за этого "она уже опасается выходить из дома". Кроме того, экс-любовница отмечает, что актер находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

"Я осведомлена о его алкогольной зависимости, депрессиии психических заболеваниях, поскольку его мать также сейчас все еще находится в психиатрической больнице", – говорится в заявлении истицы. Представители Кейджа назвали абсурдными обвинения женщины. "Николас и Элис категорически отрицают абсурдные обвинения со стороны Вики. Более того, ее жалоба на Ким была отклонена в суде", – пишет источник.

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Новости шоу бизнеса, Актер, Вики Парк, Девушка, Николас Кейдж, Обвинения, Скандал, Элис Ким.
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