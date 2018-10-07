Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/4566314-keyt-hadson-vpervyie-opublikovala-snimok-novorozhdennoy-docheri.html
Кейт Хадсон впервые опубликовала снимок новорожденной дочери
09:59 Сегодня Телеграф
Новости шоу бизнеса: Голливудская актриса Кейт Хадсон, которая в третий раз стала мамой, поделилась трогательным фото новорожденной дочки.
Девочка появилась на свет еще 2 октября, однако о рождении дочери актриса сообщила только через несколько дней. Еще задолго до родов Кейт Хадсон сообщила, что назовет дочку Роуз (полное имя – Ронни Роуз Хадсон Фудзикава).
Теперь актриса поделилась милым фото новорожденной дочки.
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"Наш маленький бутон розы", – подписала Хадсон фото дочери.
39-летняя Кейт Хадсон уже воспитывает двоих сыновей – 14-летнего Райдера от музыканта Криса Робинсона и 6-летнего Бингэма от солиста Muse Мэттью Беллами. Третьего ребенка актриса родила от музыканта Дэнни Фудзикавы, с которым находится в отношениях уже почти два года.
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