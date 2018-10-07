Кейт Хадсон впервые опубликовала снимок новорожденной дочери

Девочка появилась на свет еще 2 октября, однако о рождении дочери актриса сообщила только через несколько дней. Еще задолго до родов Кейт Хадсон сообщила, что назовет дочку Роуз (полное имя – Ронни Роуз Хадсон Фудзикава).

Теперь актриса поделилась милым фото новорожденной дочки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Our little rosebud Публикация от Kate Hudson (@katehudson) 6 Окт 2018 в 11:13 PDT

"Наш маленький бутон розы", – подписала Хадсон фото дочери.

39-летняя Кейт Хадсон уже воспитывает двоих сыновей – 14-летнего Райдера от музыканта Криса Робинсона и 6-летнего Бингэма от солиста Muse Мэттью Беллами. Третьего ребенка актриса родила от музыканта Дэнни Фудзикавы, с которым находится в отношениях уже почти два года.