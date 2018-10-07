Ирэна Карпа снова надела свадебное платье

Ирэна Карпа решила рассказать о самой церемонии. По ее словам, они с мужем устроили вечеринку для друзей, где совместили украинскую кухню и элитный алкоголь. "Мы просто сделали вечеринку для друзей, очень расслабленную. Мы сняли лофт в Маре, там даже был маленький бассейн, где все дети радостно купались, потому что взрослые туда бы не влезли. Концепция была такая, что вина были французские, бургундские и шампанское, а кухня – украинская", – призналась Ирэна Карпа.

Избранником певицы стал потомок рода легендарного писателя Виктора Гюго – Людовик-Кирилл Требюше. По его словам, зажигательную Ирэну Карпу он встретил во Франции, во вторую неделю ее переезда.

Мы познакомились с ней всего через 13 дней после того, как она приехала во Францию с дипломатической миссией. "Это был обед наших общих друзей", – рассказал Людовик-Кирилл Требюше.

Мужчина долго ухаживал за ней, вспоминает Ирэна Карпа. До этого у Требюше был гражданский брак, в котором он прожил 12 лет и имел 2 детей. Однако потомок Гюго решился официально оформить отношения с Ирэной Карпой и сделал ей предложение. Впоследствии Требюше признался, что боялся потерять любимую, так как она могла в любой момент вернуться в Украину.

"Он долго тянул, говорил, что хочет пригласить меня в один ресторан. Я думала, зачем мне тот ресторан, а потом у меня мелькнула мысль: неужели он мне сейчас будет признаваться в любви? Мы садимся, настроение еще не очень, он говорит: "Закрой глаза", и дает мне на ощупь коробку. С моим жизненным опытом поняла, что это такое", – вспомнила признание Ирэна Карпа.