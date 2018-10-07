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Олег Винник рассказал правду о фильме "Скажене весілля"

Олег Винник
11:30 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Артист переживал, как его поклонницы воспримут такой образ звезды.

4 октября в Украине состоялась громкая премьера украинской комедии "Бешеная свадьба". Кинолента оказалась по-настоящему звездной, так как второстепенные роли в ней исполнили знаменитости. В частности, Потап, Монатик, Юрий Горбунов, Алексей Супрун (Петр Бампер), юмористы дуэта "Загорецкая Людмила Степановна" Виктор Розовый и Святослав Антипов. Однако сложней всего из всех артистов было уговорить Олега Винника, рассказал продюсер фильма Юрий Горбунов в "Светской жизни".

По его словам, певец озаботился, как его роль воспримут поклонницы. Из-за этого Олег Винник колебался и не сразу дал согласие на съемки.

"Самое тяжелое, наверное, было с Винником. Потому что он все переживал, как воспримут его "волчицы", его поклонницы. Я уверен, что все "волчицы" уже приобрели билеты в кинотеатры, и Олег понял, что это круто", – рассказал Юрий Горбунов.

Сам телеведущий тоже появился в"Бешеной свадьбе". Юрий Горбунов сыграл роль зажигательного тамады, примерив длинные волосы и усы. Комедийная роль словно была создана для актера. "Я прошел кастинг, понравился себе, подумал: нормальная вообще история. Я, честно говоря, не очень хотел сниматься в своем кино. Но настояли, сказали: эта роль как раз твоя, она для тебя, поэтому не выпендривайся и играй", – с юмором вспомнил Юрий Горбунов.

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Новости шоу бизнеса, Олег Винник, Певец, Скажене весілля, Съемки, Фильм.
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