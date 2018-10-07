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Кайли Дженнер снова примеряла латексное платье

Кайли Дженнер
13:10 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Одна из актрис реалити-шоу "Семейство Кардашян" Кайли Дженнер в очередной раз продемонстрировала роскошную фигуру в мини-платье.

Кайли Дженнер в 21 год – успешная модель, владелица косметического бренда и мама. Кроме этого, звезда еще и активный блогер. Каждый день на ее странице в Instagram появляется немало снимков из личной жизни и рекламы ее бьюти-линии.

 
 
 
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finally the weekend

Публикация от Kylie (@kyliejenner)

Бизнес-леди не упускает возможности похвастаться своей фигурой, которую Кайли вернула в первый месяц после родов. Поэтому звезда не стесняется одевать соблазнительные мини-платья и позировать перед камерой в купальнике или белье.

 
 
 
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Публикация от Kylie (@kyliejenner)

Теперь в блоге Кайли Дженнер появились фото, где она примеряла латексное платье голубого цвета. Сексапильное одеяние было приталенным, а потому ярко подчеркнуло тонкую талию и широкие бедра звезды. Кайли выглядела очень соблазнительно, дополнив образ очками и маленькой сумкой.

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