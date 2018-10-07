Кайли Дженнер снова примеряла латексное платье

Кайли Дженнер в 21 год – успешная модель, владелица косметического бренда и мама. Кроме этого, звезда еще и активный блогер. Каждый день на ее странице в Instagram появляется немало снимков из личной жизни и рекламы ее бьюти-линии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram finally the weekend Публикация от Kylie (@kyliejenner) 6 Окт 2018 в 12:57 PDT

Бизнес-леди не упускает возможности похвастаться своей фигурой, которую Кайли вернула в первый месяц после родов. Поэтому звезда не стесняется одевать соблазнительные мини-платья и позировать перед камерой в купальнике или белье.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kylie (@kyliejenner) 6 Окт 2018 в 12:54 PDT

Теперь в блоге Кайли Дженнер появились фото, где она примеряла латексное платье голубого цвета. Сексапильное одеяние было приталенным, а потому ярко подчеркнуло тонкую талию и широкие бедра звезды. Кайли выглядела очень соблазнительно, дополнив образ очками и маленькой сумкой.