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Хайди Клум подловили за покупками побрякушек к Хэллоуину

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Хайди Клум
15:33 Сегодня Телеграф
popcornnews.ru

Новости шоу бизнеса: Хайди Клум поклонники называют настоящей богиней Хэллоуина.

Из года в год она поражает поклонников оригинальными нарядами и идеями в праздник Дня всех Святых, который отвечается в Штатах в конце октября. В этом году немецкая супермодель тоже готовит нечто необычное, иначе зачем бы она стала скупать половину магазина?

На днях Клум была замечена в одном из магазинов в Лос-Анджелесе, где выбирала устрашающие декорации или атрибутику для своей грядущей вечеринки. Вечера на Хэллоуин у Клум давно уже стали вроде визитной карточки модели. И в этом году она планирует пригласить множество гостей, чтобы устроить им поистине шикарную вечеринку. Папарацци засняли, как Хайди делает непростой выбор в супермаркете, а затем под завязку забивает багажник своего автомобиля купленным.

В этом году Хайди будет отмечать Хэллоуин вместе со своим новым бойфрендом Томом Каулитцем. Ранее для модели это был семейный праздник, который она отмечала вместе со своим супругом, певцом Силом.

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