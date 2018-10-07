Хайди Клум подловили за покупками побрякушек к Хэллоуину

Из года в год она поражает поклонников оригинальными нарядами и идеями в праздник Дня всех Святых, который отвечается в Штатах в конце октября. В этом году немецкая супермодель тоже готовит нечто необычное, иначе зачем бы она стала скупать половину магазина?

На днях Клум была замечена в одном из магазинов в Лос-Анджелесе, где выбирала устрашающие декорации или атрибутику для своей грядущей вечеринки. Вечера на Хэллоуин у Клум давно уже стали вроде визитной карточки модели. И в этом году она планирует пригласить множество гостей, чтобы устроить им поистине шикарную вечеринку. Папарацци засняли, как Хайди делает непростой выбор в супермаркете, а затем под завязку забивает багажник своего автомобиля купленным.

В этом году Хайди будет отмечать Хэллоуин вместе со своим новым бойфрендом Томом Каулитцем. Ранее для модели это был семейный праздник, который она отмечала вместе со своим супругом, певцом Силом.